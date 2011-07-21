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الهلال الأحمر يدعو الحجيج للتقيد بتعليمات السلامة

خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام

دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي حجاج بيت الله الحرام إلى اتباع تعليمات السلامة والصحة العامة أثناء وجودهم في مشعر منى ومكة المكرمة خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام.

وأهابت الهيئة بضيوف الرحمن المحافظة على النظافة العامة من خلال اتباع الإجراءات والاحترازات الصحية اللازمة، وطلب استشارة الطبيب والفريق الطبي عند الشعور بأي إرهاق أو إعياء أو أعراض مرضية؛ لأخذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

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الهلال الأحمر يدعو الحجيج للتقيد بتعليمات السلامة
سبق

دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي حجاج بيت الله الحرام إلى اتباع تعليمات السلامة والصحة العامة أثناء وجودهم في مشعر منى ومكة المكرمة خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام.

وأهابت الهيئة بضيوف الرحمن المحافظة على النظافة العامة من خلال اتباع الإجراءات والاحترازات الصحية اللازمة، وطلب استشارة الطبيب والفريق الطبي عند الشعور بأي إرهاق أو إعياء أو أعراض مرضية؛ لأخذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
04:38 PM

الهلال الأحمر يدعو الحجيج للتقيد بتعليمات السلامة

خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي حجاج بيت الله الحرام إلى اتباع تعليمات السلامة والصحة العامة أثناء وجودهم في مشعر منى ومكة المكرمة خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام.

وأهابت الهيئة بضيوف الرحمن المحافظة على النظافة العامة من خلال اتباع الإجراءات والاحترازات الصحية اللازمة، وطلب استشارة الطبيب والفريق الطبي عند الشعور بأي إرهاق أو إعياء أو أعراض مرضية؛ لأخذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

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