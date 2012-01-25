تفاعلًا مع "سبق".. "البيئة" تتوعد "قاطع أشجار الليث" بالملاحقة والغرامة

فيما حذّر "الغامدي" من أي عمل يضر بالغطاء النباتي ويُخل بالتوازن الطبيعي

توعدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قاطع أشجار الليث، بالملاحقة وتطبيق الغرامة المالية بحقه؛ نظير إقدامه على قطع أكثر من 38 شجرة من نوع "القفل"، شرقي الليث.

جاء ذلك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "‏رحلة تنزه لمواطن تكشف كارثة ارتُكبت في حق البيئة بالليث"؛ حيث وثّق مواطن بمحافظة الليث كارثة بيئية تَمَثّلت في وجود عدد من أشجار "القفل" تجاوزت 38 شجرة، ملقاة على الأرض، بعد أن تعرضت للقطع على أيدي مجهولين شرقي المحافظة.

وحذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من الإقدام على قطع الأشجار؛ لما ينتج عن هذا الأمر من أضرار بيئية، متوعدة قاطعي الأشجار بغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال، وأكدت أن قطع الشجرة الواحدة تصل عقوبته إلى 5 آلاف ريال، وفي حال الاحتطاب بغرض التجارة تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال، وعقوبة نقل الحطب المحلي 10 آلاف ريال، وتتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار.

وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، على أن قطع الأشجار يُعد مخالفًا لأنظمة المراعي والغابات التي يحظر الاحتطاب منها وقطعها؛ وحذر من أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها.

وأكد "الغامدي" استمرار عمليات ملاحقة المخالفين من قِبَل الفِرَق الميدانية والجهات الأمنية في المنطقة، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية في منطقة مكة المكرمة، مشددًا على أهمية المساهمة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها.

واستطرد: "وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية".

وبيّنت الوزارة، أن نظام البيئة الذي أقره مجلس الشورى تَضَمّن توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، في حال ارتكب المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكاب الأولى.

وتشمل مخالفات النظام مرتكبي جريمة قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها. وأوضحت أن المادة 19 من لائحة نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، شهدت إضافة عقوبة التشهير إلى نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات التي تنص على غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة بقدر الإمكان.

من جانبه، دعا مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى المهابي، المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات والتعدي على مواقع المراعي والغابات؛ لحماية الغطاء النباتي بالمحافظة من خلال الاتصال على هاتف الوزارة (٨٠٠٢٤٧٢٢٢٠) أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تتخذ عدة إجراءات لتعزيز حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافي، عبر نشر فِرَق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب، كما نفذت -وما زالت- عددًا من الخطوات للحد من ظاهرة الاحتطاب، وأسهمت تلك الحملات، إضافة إلى الحملات التوعوية والأنظمة التي سنتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة، والحد من الاحتطاب، وإعادة زراعة الأشجار في بيئتها، ودعم حملة "لنجعلها خضراء" التي نفذتها الوزارة على مستوى المملكة.