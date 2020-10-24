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في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

في ختام الجولة الثانية من الدوري

تعادل فريق الفتح الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الاتحاد بنتيجة 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أنهى الاتحاد زمن الشوط الأول بالتقدم لصالحه بهدف، جاء عن طريق لاعبه رومارينهو عند الدقيقة الـ43 برأسية أسكنها المرمى.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ50 أدرك اللاعب متشيل فريدي التعادل للفتح من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف علي الزقعان الهدف الثاني للفتح بعد تلقيه تمريرة بينية أمام المرمى.

‏وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة الـ92، تمكن هنريكي من إدراك التعادل للاتحاد محققًا الهدف الثاني.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح
سبق

تعادل فريق الفتح الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الاتحاد بنتيجة 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أنهى الاتحاد زمن الشوط الأول بالتقدم لصالحه بهدف، جاء عن طريق لاعبه رومارينهو عند الدقيقة الـ43 برأسية أسكنها المرمى.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ50 أدرك اللاعب متشيل فريدي التعادل للفتح من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف علي الزقعان الهدف الثاني للفتح بعد تلقيه تمريرة بينية أمام المرمى.

‏وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة الـ92، تمكن هنريكي من إدراك التعادل للاتحاد محققًا الهدف الثاني.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
10:04 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
11:22 PM

في الوقت القاتل.. الاتحاد يلحق بالتعادل أمام الفتح

في ختام الجولة الثانية من الدوري

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
2
1,403

تعادل فريق الفتح الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق الاتحاد بنتيجة 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أنهى الاتحاد زمن الشوط الأول بالتقدم لصالحه بهدف، جاء عن طريق لاعبه رومارينهو عند الدقيقة الـ43 برأسية أسكنها المرمى.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ50 أدرك اللاعب متشيل فريدي التعادل للفتح من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف علي الزقعان الهدف الثاني للفتح بعد تلقيه تمريرة بينية أمام المرمى.

‏وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة الـ92، تمكن هنريكي من إدراك التعادل للاتحاد محققًا الهدف الثاني.

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