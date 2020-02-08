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أخصائي علم النفس في نادي ستوك سيتي يقيم محاضرة في الرياض

يستضيف معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، بعد غدٍ الاثنين في مدينة الرياض جوزيف دايكسون أخصائي علم النفس في الأداء الرياضي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي، للقاء الإداريين والمدربين السعوديين في محاضرة علم النفس الرياضي؛ لتطوير الأداء في كرة القدم، التي تهدف لتطوير المواهب واللاعبين الشباب لتتوافق مع متطلبات النخبة لكرة القدم بالاضافة للتعريف بدور أخصائي علم النفس في الأندية الإنجليزية والتعريف بالمرونة من منظور المدرب.

ويعتبر جوزيف دايكسون من المختصين المميزين في هذا الجانب بعد أن صدر له عدد من المؤلفات والكتب، بالإضافة لتجاربه الكبيرة في عدد من المحطات آخرها نادي ستوك سيتي الإنجليزي.


ويسعى معهد إعداد القادة من خلال إقامة الدورات المتنوعة لتطوير الكوادر السعودية وتأهيلهم وتزويدهم بجميع المعارف الفنية والنفسية والإدارية؛ تحقيقاً لأهداف المعهد في التطوير الدائم للرياضيين في مختلف الألعاب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخصائي علم النفس في نادي ستوك سيتي يقيم محاضرة في الرياض
سبق

يستضيف معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، بعد غدٍ الاثنين في مدينة الرياض جوزيف دايكسون أخصائي علم النفس في الأداء الرياضي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي، للقاء الإداريين والمدربين السعوديين في محاضرة علم النفس الرياضي؛ لتطوير الأداء في كرة القدم، التي تهدف لتطوير المواهب واللاعبين الشباب لتتوافق مع متطلبات النخبة لكرة القدم بالاضافة للتعريف بدور أخصائي علم النفس في الأندية الإنجليزية والتعريف بالمرونة من منظور المدرب.

ويعتبر جوزيف دايكسون من المختصين المميزين في هذا الجانب بعد أن صدر له عدد من المؤلفات والكتب، بالإضافة لتجاربه الكبيرة في عدد من المحطات آخرها نادي ستوك سيتي الإنجليزي.


ويسعى معهد إعداد القادة من خلال إقامة الدورات المتنوعة لتطوير الكوادر السعودية وتأهيلهم وتزويدهم بجميع المعارف الفنية والنفسية والإدارية؛ تحقيقاً لأهداف المعهد في التطوير الدائم للرياضيين في مختلف الألعاب.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
04:31 PM

أخصائي علم النفس في نادي ستوك سيتي يقيم محاضرة في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، بعد غدٍ الاثنين في مدينة الرياض جوزيف دايكسون أخصائي علم النفس في الأداء الرياضي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي، للقاء الإداريين والمدربين السعوديين في محاضرة علم النفس الرياضي؛ لتطوير الأداء في كرة القدم، التي تهدف لتطوير المواهب واللاعبين الشباب لتتوافق مع متطلبات النخبة لكرة القدم بالاضافة للتعريف بدور أخصائي علم النفس في الأندية الإنجليزية والتعريف بالمرونة من منظور المدرب.

ويعتبر جوزيف دايكسون من المختصين المميزين في هذا الجانب بعد أن صدر له عدد من المؤلفات والكتب، بالإضافة لتجاربه الكبيرة في عدد من المحطات آخرها نادي ستوك سيتي الإنجليزي.


ويسعى معهد إعداد القادة من خلال إقامة الدورات المتنوعة لتطوير الكوادر السعودية وتأهيلهم وتزويدهم بجميع المعارف الفنية والنفسية والإدارية؛ تحقيقاً لأهداف المعهد في التطوير الدائم للرياضيين في مختلف الألعاب.

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