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"قطرة دم تنقذ حياة".. حملة تبرع بـ"تربة" للمنومين في مستشفيات "الطائف"

أطلقتها "عنايتي المثلى" لدعم المرافق الصحية بتوفير الدم للمصابين بالحوادث

أطلق مجمع عنايتي المثلى الطبي بتربة، حملة تبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تنقذ حياة" بالتعاون مع بنك الدم المركزي بصحة الطائف.

وتهدف الحملة لدعم المرافق الصحية بتوفير الدم للمرضى المنومين بالمستشفيات والمصابين بالحوادث المرورية لا قدر الله، بالإضافة لتعزيز المبادرات الإنسانية استشعاراً بالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقدمت إدارة المجمع الطبي نبذة عن الفوائد الصحية للمتبرعين بالدم، مبينين ضرورة حث الجميع لأقاربهم على التبرع بالدم بصفة دائمة للمساهمة -بإذن الله- في إنقاذ الحياة.



وأكدت الإحصائيات لحملة التبرع بالدم والمقامة في محافظة تربة بجمع 70 وحدة دم لعدد 64 متبرعاً من الرجال، و6 متبرعات من النساء.

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"قطرة دم تنقذ حياة".. حملة تبرع بـ"تربة" للمنومين في مستشفيات "الطائف"
سبق

أطلق مجمع عنايتي المثلى الطبي بتربة، حملة تبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تنقذ حياة" بالتعاون مع بنك الدم المركزي بصحة الطائف.

وتهدف الحملة لدعم المرافق الصحية بتوفير الدم للمرضى المنومين بالمستشفيات والمصابين بالحوادث المرورية لا قدر الله، بالإضافة لتعزيز المبادرات الإنسانية استشعاراً بالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقدمت إدارة المجمع الطبي نبذة عن الفوائد الصحية للمتبرعين بالدم، مبينين ضرورة حث الجميع لأقاربهم على التبرع بالدم بصفة دائمة للمساهمة -بإذن الله- في إنقاذ الحياة.



وأكدت الإحصائيات لحملة التبرع بالدم والمقامة في محافظة تربة بجمع 70 وحدة دم لعدد 64 متبرعاً من الرجال، و6 متبرعات من النساء.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
07:55 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
07:00 AM

"قطرة دم تنقذ حياة".. حملة تبرع بـ"تربة" للمنومين في مستشفيات "الطائف"

أطلقتها "عنايتي المثلى" لدعم المرافق الصحية بتوفير الدم للمصابين بالحوادث

A A A
متعب البقمي - تربة
0
762

أطلق مجمع عنايتي المثلى الطبي بتربة، حملة تبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تنقذ حياة" بالتعاون مع بنك الدم المركزي بصحة الطائف.

وتهدف الحملة لدعم المرافق الصحية بتوفير الدم للمرضى المنومين بالمستشفيات والمصابين بالحوادث المرورية لا قدر الله، بالإضافة لتعزيز المبادرات الإنسانية استشعاراً بالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقدمت إدارة المجمع الطبي نبذة عن الفوائد الصحية للمتبرعين بالدم، مبينين ضرورة حث الجميع لأقاربهم على التبرع بالدم بصفة دائمة للمساهمة -بإذن الله- في إنقاذ الحياة.



وأكدت الإحصائيات لحملة التبرع بالدم والمقامة في محافظة تربة بجمع 70 وحدة دم لعدد 64 متبرعاً من الرجال، و6 متبرعات من النساء.

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