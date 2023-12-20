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السعودية تقفز للمرتبة الأولى عالمياً في "سهولة أداء الأعمال"

بفضل سلسلة إصلاحات تشريعية شملت المنصة اللوجستية

كشف تقرير أداء الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، عن تحقيق السعودية تقدماً نوعياً، بقفزها 72 مرتبة عالمية لتصبح الدولة الأولى في العالم من حيث سهولة أداء الأعمال فيها.

وأشار التقرير إلى أن السعودية حقّقت تلك القفزة الهائلة في "مؤشر التجارة العابرة للحدود"، الذي يقارن زمن وتكلفة استيراد وتصدير البضائع.

وقال وزير النقل صالح الجاسر: جاء ذلك بفضل سلسلة إصلاحات تشريعية استحدثت في المنصة اللوجستية السعودية، وشملت خفض الفترة التي يستغرقها التخليص الجمركي من 7 - 10 أيام إلى 24 ساعة، وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى اثنتين، ووثائق التصدير من 8 إلى 2.

وأشارت مجموعة البنك الدولي، طبقاً لخدمة "بيزنس واير"، إلى أن السعودية استثمرت خلال السنوات الـ10 الماضية أكثر من 100 مليار دولار في النقل والبنية اللوجستية الأساسية.

المملكة العربية السعودية أداء الأعمال 2020 البنك الدولي سهولة أداء الأعمال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تقفز للمرتبة الأولى عالمياً في "سهولة أداء الأعمال"
سبق

كشف تقرير أداء الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، عن تحقيق السعودية تقدماً نوعياً، بقفزها 72 مرتبة عالمية لتصبح الدولة الأولى في العالم من حيث سهولة أداء الأعمال فيها.

وأشار التقرير إلى أن السعودية حقّقت تلك القفزة الهائلة في "مؤشر التجارة العابرة للحدود"، الذي يقارن زمن وتكلفة استيراد وتصدير البضائع.

وقال وزير النقل صالح الجاسر: جاء ذلك بفضل سلسلة إصلاحات تشريعية استحدثت في المنصة اللوجستية السعودية، وشملت خفض الفترة التي يستغرقها التخليص الجمركي من 7 - 10 أيام إلى 24 ساعة، وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى اثنتين، ووثائق التصدير من 8 إلى 2.

وأشارت مجموعة البنك الدولي، طبقاً لخدمة "بيزنس واير"، إلى أن السعودية استثمرت خلال السنوات الـ10 الماضية أكثر من 100 مليار دولار في النقل والبنية اللوجستية الأساسية.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
02:33 PM

السعودية تقفز للمرتبة الأولى عالمياً في "سهولة أداء الأعمال"

بفضل سلسلة إصلاحات تشريعية شملت المنصة اللوجستية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير أداء الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، عن تحقيق السعودية تقدماً نوعياً، بقفزها 72 مرتبة عالمية لتصبح الدولة الأولى في العالم من حيث سهولة أداء الأعمال فيها.

وأشار التقرير إلى أن السعودية حقّقت تلك القفزة الهائلة في "مؤشر التجارة العابرة للحدود"، الذي يقارن زمن وتكلفة استيراد وتصدير البضائع.

وقال وزير النقل صالح الجاسر: جاء ذلك بفضل سلسلة إصلاحات تشريعية استحدثت في المنصة اللوجستية السعودية، وشملت خفض الفترة التي يستغرقها التخليص الجمركي من 7 - 10 أيام إلى 24 ساعة، وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى اثنتين، ووثائق التصدير من 8 إلى 2.

وأشارت مجموعة البنك الدولي، طبقاً لخدمة "بيزنس واير"، إلى أن السعودية استثمرت خلال السنوات الـ10 الماضية أكثر من 100 مليار دولار في النقل والبنية اللوجستية الأساسية.

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