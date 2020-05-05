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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تبدأ فكّ عزل "كورونا" الجمعة

السماح للمتاجر باستئناف نشاطها

تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قراراً بالعزل للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بتخفيف بعض التدابير يوم الجمعة المقبل، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الثلاثاء.

وقال حاكم الولاية غافن نيوسوم في مؤتمره الصحافي اليومي: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية".

وأضاف: "إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن".

وبين "نيوسوم" أن السلطات في كاليفورنيا ستحدد الخميس المقبل الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.

وأشار إلى أنه في استوفيت هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة، فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الأسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط.

وذكر أنه يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية في قطاع البيع بالتجزئة، استئناف نشاطها لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة في كاليفورنيا.

وسجلت ولاية كاليفورنيا حتى أمس، نحو 55 ألف إصابة بوباء "كوفيد-19" وأكثر من 2200 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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ولاية كاليفورنيا الأمريكية تبدأ فكّ عزل "كورونا" الجمعة
سبق

تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قراراً بالعزل للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بتخفيف بعض التدابير يوم الجمعة المقبل، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الثلاثاء.

وقال حاكم الولاية غافن نيوسوم في مؤتمره الصحافي اليومي: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية".

وأضاف: "إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن".

وبين "نيوسوم" أن السلطات في كاليفورنيا ستحدد الخميس المقبل الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.

وأشار إلى أنه في استوفيت هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة، فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الأسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط.

وذكر أنه يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية في قطاع البيع بالتجزئة، استئناف نشاطها لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة في كاليفورنيا.

وسجلت ولاية كاليفورنيا حتى أمس، نحو 55 ألف إصابة بوباء "كوفيد-19" وأكثر من 2200 وفاة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
03:24 PM

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تبدأ فكّ عزل "كورونا" الجمعة

السماح للمتاجر باستئناف نشاطها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أمريكية أصدرت قراراً بالعزل للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بتخفيف بعض التدابير يوم الجمعة المقبل، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الثلاثاء.

وقال حاكم الولاية غافن نيوسوم في مؤتمره الصحافي اليومي: "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية".

وأضاف: "إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن".

وبين "نيوسوم" أن السلطات في كاليفورنيا ستحدد الخميس المقبل الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.

وأشار إلى أنه في استوفيت هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة، فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الأسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط.

وذكر أنه يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية في قطاع البيع بالتجزئة، استئناف نشاطها لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة في كاليفورنيا.

وسجلت ولاية كاليفورنيا حتى أمس، نحو 55 ألف إصابة بوباء "كوفيد-19" وأكثر من 2200 وفاة.

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