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في ليلة تتويجه باللقب 17 صدح الأزرق : أنا الهلال أنا الزعيم أنا البطل

بعد تحقيقه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والبطولة رقم 62

توج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021 ( السابع عشر في تاريخه والبطولة رقم 62) ، من أمام نظيره الفيصلي 3 / 2 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الهلال البادئ في التسجيل عن طريق الإيطالي "جيوفينكو" عند الدقيقة 27، قبل أن يعادل "جيليرمي" النتيجة للفيصلي عند الدقيقة 29.

وكان الهلال قد خسر خدمات هداف الدوري ( 24 هدفًا) الفرنسي "قوميز" الذي خرج متأثرًا بإصابته عند الدقيقة 25.


وفي الشوط الثاني تصدت العارضة الفيصلاوية لتسديدة "جيوفينكو" عند الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60 أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء، قبل أن يختتم عبد الله الحمدان الثلاثية الزرقاء عند الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 منح حكم اللقاء خالد صلوي الفيصلي ركلة جزاء نفذها "تفاريس" كهدف ثانٍ للفيصلي في مرمى حارس الهلال عبد الله المعيوف.

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في ليلة تتويجه باللقب 17 صدح الأزرق : أنا الهلال أنا الزعيم أنا البطل
سبق

توج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021 ( السابع عشر في تاريخه والبطولة رقم 62) ، من أمام نظيره الفيصلي 3 / 2 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الهلال البادئ في التسجيل عن طريق الإيطالي "جيوفينكو" عند الدقيقة 27، قبل أن يعادل "جيليرمي" النتيجة للفيصلي عند الدقيقة 29.

وكان الهلال قد خسر خدمات هداف الدوري ( 24 هدفًا) الفرنسي "قوميز" الذي خرج متأثرًا بإصابته عند الدقيقة 25.


وفي الشوط الثاني تصدت العارضة الفيصلاوية لتسديدة "جيوفينكو" عند الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60 أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء، قبل أن يختتم عبد الله الحمدان الثلاثية الزرقاء عند الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 منح حكم اللقاء خالد صلوي الفيصلي ركلة جزاء نفذها "تفاريس" كهدف ثانٍ للفيصلي في مرمى حارس الهلال عبد الله المعيوف.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:10 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
11:48 PM

في ليلة تتويجه باللقب 17 صدح الأزرق : أنا الهلال أنا الزعيم أنا البطل

بعد تحقيقه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والبطولة رقم 62

A A A
أحمد سرور - الرياض
7
1,369

توج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021 ( السابع عشر في تاريخه والبطولة رقم 62) ، من أمام نظيره الفيصلي 3 / 2 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان الهلال البادئ في التسجيل عن طريق الإيطالي "جيوفينكو" عند الدقيقة 27، قبل أن يعادل "جيليرمي" النتيجة للفيصلي عند الدقيقة 29.

وكان الهلال قد خسر خدمات هداف الدوري ( 24 هدفًا) الفرنسي "قوميز" الذي خرج متأثرًا بإصابته عند الدقيقة 25.


وفي الشوط الثاني تصدت العارضة الفيصلاوية لتسديدة "جيوفينكو" عند الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 60 أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء، قبل أن يختتم عبد الله الحمدان الثلاثية الزرقاء عند الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 منح حكم اللقاء خالد صلوي الفيصلي ركلة جزاء نفذها "تفاريس" كهدف ثانٍ للفيصلي في مرمى حارس الهلال عبد الله المعيوف.

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