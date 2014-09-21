النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئاسة الحرمين: مناقشة تفعيل منظومة الجودة والتميز المؤسسي بالمسجد الحرام

للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوّار والعمّار والمساهمة والتكامل مع الجهات

عقد المستشار وكيل الرئيس العام للتخطيط والجودة بالمسجد الحرام عبدالحميد المالكي؛ اجتماعاً لمناقشة أوجه التعاون في مجال الجودة والتميز المؤسسي بحضور العضو التنفيذي بالمجلس السعودي للجودة الدكتور عدنان بن سعد صغير؛ ووكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير السويهري.

وتمّت مناقشة إمكانية الاستفادة من تطبيق معايير وأسس ومبادئ الجودة من خلال الاستشارات والدراسات وحلقات نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي.

كذلك مناقشة تطوير معايير وبرامج للجودة وتطبيقاتها الحديثة؛ للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدَّمة لزوّار وعمّار بيت الله الحرام والمساهمة والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة الحرمين: مناقشة تفعيل منظومة الجودة والتميز المؤسسي بالمسجد الحرام
سبق

عقد المستشار وكيل الرئيس العام للتخطيط والجودة بالمسجد الحرام عبدالحميد المالكي؛ اجتماعاً لمناقشة أوجه التعاون في مجال الجودة والتميز المؤسسي بحضور العضو التنفيذي بالمجلس السعودي للجودة الدكتور عدنان بن سعد صغير؛ ووكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير السويهري.

وتمّت مناقشة إمكانية الاستفادة من تطبيق معايير وأسس ومبادئ الجودة من خلال الاستشارات والدراسات وحلقات نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي.

كذلك مناقشة تطوير معايير وبرامج للجودة وتطبيقاتها الحديثة؛ للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدَّمة لزوّار وعمّار بيت الله الحرام والمساهمة والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:48 AM

رئاسة الحرمين: مناقشة تفعيل منظومة الجودة والتميز المؤسسي بالمسجد الحرام

للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوّار والعمّار والمساهمة والتكامل مع الجهات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
171

عقد المستشار وكيل الرئيس العام للتخطيط والجودة بالمسجد الحرام عبدالحميد المالكي؛ اجتماعاً لمناقشة أوجه التعاون في مجال الجودة والتميز المؤسسي بحضور العضو التنفيذي بالمجلس السعودي للجودة الدكتور عدنان بن سعد صغير؛ ووكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير السويهري.

وتمّت مناقشة إمكانية الاستفادة من تطبيق معايير وأسس ومبادئ الجودة من خلال الاستشارات والدراسات وحلقات نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي.

كذلك مناقشة تطوير معايير وبرامج للجودة وتطبيقاتها الحديثة؛ للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدَّمة لزوّار وعمّار بيت الله الحرام والمساهمة والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,849
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة