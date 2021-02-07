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"أمير الشرقية" يستقبل مبتكر "المصحف الإلكتروني للمكفوفين"

تَبَنّته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وبصدد إطلاق ١٠٠٠ نسخة منه قريبًا

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، المستشار بمجال الابتكار الدكتور مشعل بن هشام الهرساني مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بهذا الابتكار، وشكر المبتكر على الجهود التي بذلها في تحويل الابتكار إلى واقع؛ للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠؛ في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير بالمبتكرين والمبدعين.

يُذكر أن الابتكار بصدد إطلاقه قريبًا في الحرمين الشريفين، بعد أن تَبَنّت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إنتاج عدد ١٠٠٠ نسخة منه كمرحلة أولى.

والابتكار هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك، مع مزايا إضافية تسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوانٍ؛ مما ييسر على ٨ مليون كفيف مسلم في العالم وأكثر من ١٥٠ ألف كفيف بالمملكة، حفظ وتلاوة القرآن الكريم. بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة برايل البارزة في ٦ مجلدات كبيرة جدًّا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.

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"أمير الشرقية" يستقبل مبتكر "المصحف الإلكتروني للمكفوفين"
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، المستشار بمجال الابتكار الدكتور مشعل بن هشام الهرساني مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بهذا الابتكار، وشكر المبتكر على الجهود التي بذلها في تحويل الابتكار إلى واقع؛ للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠؛ في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير بالمبتكرين والمبدعين.

يُذكر أن الابتكار بصدد إطلاقه قريبًا في الحرمين الشريفين، بعد أن تَبَنّت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إنتاج عدد ١٠٠٠ نسخة منه كمرحلة أولى.

والابتكار هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك، مع مزايا إضافية تسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوانٍ؛ مما ييسر على ٨ مليون كفيف مسلم في العالم وأكثر من ١٥٠ ألف كفيف بالمملكة، حفظ وتلاوة القرآن الكريم. بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة برايل البارزة في ٦ مجلدات كبيرة جدًّا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
01:38 PM

"أمير الشرقية" يستقبل مبتكر "المصحف الإلكتروني للمكفوفين"

تَبَنّته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وبصدد إطلاق ١٠٠٠ نسخة منه قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، المستشار بمجال الابتكار الدكتور مشعل بن هشام الهرساني مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بهذا الابتكار، وشكر المبتكر على الجهود التي بذلها في تحويل الابتكار إلى واقع؛ للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠؛ في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير بالمبتكرين والمبدعين.

يُذكر أن الابتكار بصدد إطلاقه قريبًا في الحرمين الشريفين، بعد أن تَبَنّت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إنتاج عدد ١٠٠٠ نسخة منه كمرحلة أولى.

والابتكار هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك، مع مزايا إضافية تسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوانٍ؛ مما ييسر على ٨ مليون كفيف مسلم في العالم وأكثر من ١٥٠ ألف كفيف بالمملكة، حفظ وتلاوة القرآن الكريم. بعد أن كان يواجه الكفيف صعوبة عند استخدام المصحف الورقي والمطبوع بطريقة برايل البارزة في ٦ مجلدات كبيرة جدًّا وثقيلة وغير متوفرة بسهولة.

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