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وزير البيئة يُدشن شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية

تشمل ثلاث خصائص متعلقة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالرياض اليوم، شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، وأعضاء اللجنة الوطنية.

وأوضح المدير العام لمركز البذور والتقاوي والأمين العام للجنة الدكتور ناصر المري أن نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية، يهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها والاستخدام الأمثل لها، من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمملكة.

وبين الدكتور المري أهداف اللجنة الوطنية والأمانة العامة لإدارة الموارد الوراثية النباتية، التي تتولى وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، مشيرًا إلى شمول شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ثلاثة خصائص متعلقة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة هي: النباتات ذوات الفلقة الواحدة، النباتات ذوات الفلقتين، والمادة الوراثية الموجودة في جميع النباتات.

وأكد المري أن اختصاصات اللجنة تتضمن إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وإصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ، والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة وتعديلها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه المدير العام لمركز البذور والتقاوي بضرورة نشر الوعي بين المزارعين، والتوعية بأهمية الموارد الوراثية النباتية، واقتراح تعديل النظام واللائحة والميزانية السنوية للجنة الوطنية، واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية التي تعدها الأمانة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير البيئة يُدشن شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية
سبق

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالرياض اليوم، شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، وأعضاء اللجنة الوطنية.

وأوضح المدير العام لمركز البذور والتقاوي والأمين العام للجنة الدكتور ناصر المري أن نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية، يهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها والاستخدام الأمثل لها، من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمملكة.

وبين الدكتور المري أهداف اللجنة الوطنية والأمانة العامة لإدارة الموارد الوراثية النباتية، التي تتولى وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، مشيرًا إلى شمول شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ثلاثة خصائص متعلقة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة هي: النباتات ذوات الفلقة الواحدة، النباتات ذوات الفلقتين، والمادة الوراثية الموجودة في جميع النباتات.

وأكد المري أن اختصاصات اللجنة تتضمن إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وإصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ، والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة وتعديلها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه المدير العام لمركز البذور والتقاوي بضرورة نشر الوعي بين المزارعين، والتوعية بأهمية الموارد الوراثية النباتية، واقتراح تعديل النظام واللائحة والميزانية السنوية للجنة الوطنية، واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية التي تعدها الأمانة العامة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
07:11 PM

وزير البيئة يُدشن شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية

تشمل ثلاث خصائص متعلقة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالرياض اليوم، شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، وأعضاء اللجنة الوطنية.

وأوضح المدير العام لمركز البذور والتقاوي والأمين العام للجنة الدكتور ناصر المري أن نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية، يهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها والاستخدام الأمثل لها، من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمملكة.

وبين الدكتور المري أهداف اللجنة الوطنية والأمانة العامة لإدارة الموارد الوراثية النباتية، التي تتولى وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، مشيرًا إلى شمول شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ثلاثة خصائص متعلقة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة هي: النباتات ذوات الفلقة الواحدة، النباتات ذوات الفلقتين، والمادة الوراثية الموجودة في جميع النباتات.

وأكد المري أن اختصاصات اللجنة تتضمن إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وإصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ، والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة وتعديلها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ونوه المدير العام لمركز البذور والتقاوي بضرورة نشر الوعي بين المزارعين، والتوعية بأهمية الموارد الوراثية النباتية، واقتراح تعديل النظام واللائحة والميزانية السنوية للجنة الوطنية، واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية التي تعدها الأمانة العامة.

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