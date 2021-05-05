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البنك المركزي والضمان الصحي يعلنان اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين خارج المملكة

يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا

أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، متضمناً منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).


ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى؛ وذلك لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة. كما يوفر المنتج تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها، والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.

كما صدرت الموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح هذا المنتج من خلال وعاء تأميني مشترك، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآلية موحدة عبر مختلف قنوات البيع المتاحة.

ويهيب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء سفرهم، والالتزام باتِّباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات، متمنين السلامة للجميع.

البنك المركزي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك المركزي والضمان الصحي يعلنان اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين خارج المملكة
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، متضمناً منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).


ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى؛ وذلك لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة. كما يوفر المنتج تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها، والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.

كما صدرت الموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح هذا المنتج من خلال وعاء تأميني مشترك، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآلية موحدة عبر مختلف قنوات البيع المتاحة.

ويهيب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء سفرهم، والالتزام باتِّباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات، متمنين السلامة للجميع.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
07:13 PM

البنك المركزي والضمان الصحي يعلنان اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين خارج المملكة

يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، متضمناً منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).


ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى؛ وذلك لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة. كما يوفر المنتج تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها، والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.

كما صدرت الموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح هذا المنتج من خلال وعاء تأميني مشترك، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآلية موحدة عبر مختلف قنوات البيع المتاحة.

ويهيب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء سفرهم، والالتزام باتِّباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات، متمنين السلامة للجميع.

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