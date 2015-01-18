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"الأرصاد": انخفاضٌ في الحرارة على معظم المناطق.. وثلوجٌ على مرتفعات "جبال اللوز - علقان"

ضباب وسحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، ولا تزال الفرصة مهيّأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز - علقان)، كما يتوقّع تكوُّن الضباب والسحب الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": انخفاضٌ في الحرارة على معظم المناطق.. وثلوجٌ على مرتفعات "جبال اللوز - علقان"
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، ولا تزال الفرصة مهيّأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز - علقان)، كما يتوقّع تكوُّن الضباب والسحب الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:13 AM

"الأرصاد": انخفاضٌ في الحرارة على معظم المناطق.. وثلوجٌ على مرتفعات "جبال اللوز - علقان"

ضباب وسحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية على 7 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك، ولا تزال الفرصة مهيّأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز - علقان)، كما يتوقّع تكوُّن الضباب والسحب الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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