حالة تشمل 7 محافظات.. الأرصاد تنبّه عسير: أمطار رعدية
تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ 8 مساءً.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
أمطار رعدية
حالة تشمل 7 محافظات.. الأرصاد تنبّه عسير: أمطار رعدية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-18
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ 8 مساءً.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
12:14 PM
حالة تشمل 7 محافظات.. الأرصاد تنبّه عسير: أمطار رعدية
تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الـ 8 مساءً.