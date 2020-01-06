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تسريبات تكشف عن مفاجأة "وان بلس" للعام الجديد

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة تكشف عن مفاجأة شركة "وان بلس" الصينية الرائدة لعشاقها.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرًا حول نية "وان بلس" طرحَ هاتف اقتصادي متوسط التكلفة لكافة مستخدميها خلال عام 2020 الجاري.

وأوضح التقرير أن الشركة الصينية تنوي طرح هاتف "وان بلس 8 لايت" إلى جانب هاتفيْ "وان بلس 8" و"وان بلس 8 برو".

ولكن وعدت "وان بلس" -وفقًا لمصادر- ألا تقل نسخة "وان بلس 8 لايت" عن النسختين الأقوى.

وستدعم "وان بلس" الهاتف بألوان براقة مثل "الأزرق المتدرج"، كما أنه سيتم دعمه بثلاث كاميرات خلفية، كما سيتم تزويده بشاشة ذات تردد 90 هرتز بقياس 6.4 بوصة، وبتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وسيتم دعم "وان بلس 8 لايت" بمعالج من نوع "ميدياتك"، ومستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل، وآخر أوسع بدقة 20 ميجابيكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل.

وسيزود هاتف "وان بلس 8 لايت" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وسعتيْ تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وبطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

وان بلس هاتف ذكي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف عن مفاجأة "وان بلس" للعام الجديد
سبق

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة تكشف عن مفاجأة شركة "وان بلس" الصينية الرائدة لعشاقها.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرًا حول نية "وان بلس" طرحَ هاتف اقتصادي متوسط التكلفة لكافة مستخدميها خلال عام 2020 الجاري.

وأوضح التقرير أن الشركة الصينية تنوي طرح هاتف "وان بلس 8 لايت" إلى جانب هاتفيْ "وان بلس 8" و"وان بلس 8 برو".

ولكن وعدت "وان بلس" -وفقًا لمصادر- ألا تقل نسخة "وان بلس 8 لايت" عن النسختين الأقوى.

وستدعم "وان بلس" الهاتف بألوان براقة مثل "الأزرق المتدرج"، كما أنه سيتم دعمه بثلاث كاميرات خلفية، كما سيتم تزويده بشاشة ذات تردد 90 هرتز بقياس 6.4 بوصة، وبتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وسيتم دعم "وان بلس 8 لايت" بمعالج من نوع "ميدياتك"، ومستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل، وآخر أوسع بدقة 20 ميجابيكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل.

وسيزود هاتف "وان بلس 8 لايت" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وسعتيْ تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وبطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
09:55 AM

تسريبات تكشف عن مفاجأة "وان بلس" للعام الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة تكشف عن مفاجأة شركة "وان بلس" الصينية الرائدة لعشاقها.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرًا حول نية "وان بلس" طرحَ هاتف اقتصادي متوسط التكلفة لكافة مستخدميها خلال عام 2020 الجاري.

وأوضح التقرير أن الشركة الصينية تنوي طرح هاتف "وان بلس 8 لايت" إلى جانب هاتفيْ "وان بلس 8" و"وان بلس 8 برو".

ولكن وعدت "وان بلس" -وفقًا لمصادر- ألا تقل نسخة "وان بلس 8 لايت" عن النسختين الأقوى.

وستدعم "وان بلس" الهاتف بألوان براقة مثل "الأزرق المتدرج"، كما أنه سيتم دعمه بثلاث كاميرات خلفية، كما سيتم تزويده بشاشة ذات تردد 90 هرتز بقياس 6.4 بوصة، وبتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وسيتم دعم "وان بلس 8 لايت" بمعالج من نوع "ميدياتك"، ومستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل، وآخر أوسع بدقة 20 ميجابيكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابيكسل.

وسيزود هاتف "وان بلس 8 لايت" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وسعتيْ تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وبطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

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