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أسماك تظهر في مياه سيول أمطار الطائف .. ومختصين الأمانة يراقبون الوضع

بعد تداوُل مقطع فيديو عقب هطولها بكثافة مساء أمس على "السيل الكبير"

كشفت أمانة محافظة الطائف عن وقوف عدد من المختصين لديها على أحد المواقع؛ وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُصوِّر أسماكًا ظهرت ضمن مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على شمال الطائف "السيل الكبير".

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أنه تم الوقوف من قِبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير.

وأكدت الأمانة أنه تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على المحال والمطاعم، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة.

وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، كما شكرت الأمانة الجميع على التعاون والتواصل المستمر معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة.

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أسماك تظهر في مياه سيول أمطار الطائف .. ومختصين الأمانة يراقبون الوضع
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف عن وقوف عدد من المختصين لديها على أحد المواقع؛ وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُصوِّر أسماكًا ظهرت ضمن مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على شمال الطائف "السيل الكبير".

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أنه تم الوقوف من قِبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير.

وأكدت الأمانة أنه تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على المحال والمطاعم، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة.

وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، كما شكرت الأمانة الجميع على التعاون والتواصل المستمر معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:58 AM

أسماك تظهر في مياه سيول أمطار الطائف .. ومختصين الأمانة يراقبون الوضع

بعد تداوُل مقطع فيديو عقب هطولها بكثافة مساء أمس على "السيل الكبير"

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فهد العتيبي - الطائف
3
12,394

كشفت أمانة محافظة الطائف عن وقوف عدد من المختصين لديها على أحد المواقع؛ وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُصوِّر أسماكًا ظهرت ضمن مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على شمال الطائف "السيل الكبير".

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أنه تم الوقوف من قِبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير.

وأكدت الأمانة أنه تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على المحال والمطاعم، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة.

وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، كما شكرت الأمانة الجميع على التعاون والتواصل المستمر معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة.

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