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"أمانة الرياض" توضح ملابسات واقعة انهيار مبنى بحي الياسمين

النتائج أظهرت سلامة الرخصة والشهادات والحاجة للجنة لبحث الإهمال.. وتم تشكليها

إشارة إلى انهيار سقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين بسبب وجود أعمال إنشائية في مبنى مجاور، ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق سقف ذلك المبنى؛ ما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات -ولله الحمد-، وانطلاقًا من توجيهات القيادة -أيدها الله-، وحرصها على سلامة المواطن والمقيم، فقد وجَّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، بالتحقيق في الموضوع، وكشف الملابسات بشكل عاجل.

وأظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع، وشهادات إتمام البناء، كما بيَّنت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك، أو خطأ من المكتب الهندسي.

وصدرت موافقة إمارة منطقة الرياض صباح اليوم على تشكيل اللجنة برئاسة النائب، على أن تباشر مهامها حالاً، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.

الرياض أمانة الرياض انهيار مبنى مواقف سيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" توضح ملابسات واقعة انهيار مبنى بحي الياسمين
سبق

إشارة إلى انهيار سقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين بسبب وجود أعمال إنشائية في مبنى مجاور، ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق سقف ذلك المبنى؛ ما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات -ولله الحمد-، وانطلاقًا من توجيهات القيادة -أيدها الله-، وحرصها على سلامة المواطن والمقيم، فقد وجَّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، بالتحقيق في الموضوع، وكشف الملابسات بشكل عاجل.

وأظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع، وشهادات إتمام البناء، كما بيَّنت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك، أو خطأ من المكتب الهندسي.

وصدرت موافقة إمارة منطقة الرياض صباح اليوم على تشكيل اللجنة برئاسة النائب، على أن تباشر مهامها حالاً، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:36 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:48 AM

"أمانة الرياض" توضح ملابسات واقعة انهيار مبنى بحي الياسمين

النتائج أظهرت سلامة الرخصة والشهادات والحاجة للجنة لبحث الإهمال.. وتم تشكليها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
9,053

إشارة إلى انهيار سقف مواقف سيارات بالمبنى الواقع بحي الياسمين بسبب وجود أعمال إنشائية في مبنى مجاور، ودخول شاحنات خرسانة جاهزة فوق سقف ذلك المبنى؛ ما أدى إلى انهياره دون تسجيل أي إصابات -ولله الحمد-، وانطلاقًا من توجيهات القيادة -أيدها الله-، وحرصها على سلامة المواطن والمقيم، فقد وجَّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، بالتحقيق في الموضوع، وكشف الملابسات بشكل عاجل.

وأظهرت النتائج الأولية سلامة رخصة البناء للموقع، وشهادات إتمام البناء، كما بيَّنت الحاجة لتشكيل لجنة لبحث وجود إهمال من المقاول أو المالك، أو خطأ من المكتب الهندسي.

وصدرت موافقة إمارة منطقة الرياض صباح اليوم على تشكيل اللجنة برئاسة النائب، على أن تباشر مهامها حالاً، وترفع بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.

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