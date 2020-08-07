وسيتم اختيار أفضل لاعب في الموسم بناء على استطلاع رأي للمشجعين وقادة الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولجنة من الخبراء، وسيستمر تصويت المشجعين حتى 10 أغسطس.
وفي ذات السياق كان غياب اسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وصيف الدوري الممتاز هو الأبرز؛ إذ ضمت القائمة المختصرة لأفضل مدرب كلًّا من فرانك لامبارد (تشيلسي)، والألماني يورغن كلوب (ليفربول)، ورودجرز (ليستر سيتي)، وكذلك ويلدر (شيفلد يونايتد).
وسيتم اختيار أفضل لاعب في الموسم بناء على استطلاع رأي للمشجعين وقادة الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولجنة من الخبراء، وسيستمر تصويت المشجعين حتى 10 أغسطس.
وفي ذات السياق كان غياب اسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وصيف الدوري الممتاز هو الأبرز؛ إذ ضمت القائمة المختصرة لأفضل مدرب كلًّا من فرانك لامبارد (تشيلسي)، والألماني يورغن كلوب (ليفربول)، ورودجرز (ليستر سيتي)، وكذلك ويلدر (شيفلد يونايتد).
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
07:10 PM
غياب محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
وسيتم اختيار أفضل لاعب في الموسم بناء على استطلاع رأي للمشجعين وقادة الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولجنة من الخبراء، وسيستمر تصويت المشجعين حتى 10 أغسطس.
وفي ذات السياق كان غياب اسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وصيف الدوري الممتاز هو الأبرز؛ إذ ضمت القائمة المختصرة لأفضل مدرب كلًّا من فرانك لامبارد (تشيلسي)، والألماني يورغن كلوب (ليفربول)، ورودجرز (ليستر سيتي)، وكذلك ويلدر (شيفلد يونايتد).