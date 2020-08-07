غياب محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

غوارديولا خارج سباق المنافسة بين المدربين

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في "البريمير ليغ" للموسم (2019- 2020).

خلت قائمة المتنافسين على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أسماء لامعة أبرزها المصري محمد صلاح، ووصيف هداف الدوري أوباميانغ، ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، داني إنجز (ساوثهامبتون)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، نيك بوب (بيرنلي)، جيمي فاردي (ليستر سيتي).

وسيتم اختيار أفضل لاعب في الموسم بناء على استطلاع رأي للمشجعين وقادة الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولجنة من الخبراء، وسيستمر تصويت المشجعين حتى 10 أغسطس.

وفي ذات السياق كان غياب اسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وصيف الدوري الممتاز هو الأبرز؛ إذ ضمت القائمة المختصرة لأفضل مدرب كلًّا من فرانك لامبارد (تشيلسي)، والألماني يورغن كلوب (ليفربول)، ورودجرز (ليستر سيتي)، وكذلك ويلدر (شيفلد يونايتد).