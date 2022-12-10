"حريق شاحنة" يغلق نفق "13" بالباحة.. والمواتير تعاملت مع الدخان

"المدني" أخمد النيران والحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات أو وفيات

تسبب حريق اندلع في مقدمة شاحنة في إغلاق أحد الأنفاق بعقبة الباحة نتيجة كثافة الأدخنة التي غطت النفق بالكامل، فيما أخمدت فرق الدفاع المدني النيران وسحبت الأدخنة بمواتير الشفط والدفع لتطهير الموقع بالكامل، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي: البلاغ ورد في الساعة ١١.١٨ من صباح اليوم السبت وانطلقت الفرق مدعومة بفرقة من مركز الجوة، وعند وصولها تبين أن النيران اندلعت في مقدمة شاحنه أثناء السير داخل النفق رقم 13.

وأضاف: تم إخماد النيران وإغلاق الطريق حفاظاً على سلامة المارة نظراً لكثافة الدخان داخل النفق.

وأردف: احترقت كابينة السائق بالكامل وتم تطهير النفق من الدخان بمواتير الشفط والدفع وتسليم الموقع لجهات الاختصاص.