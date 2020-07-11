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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 59.260 إصابة جديدة بكورونا

فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 59.260 إصابة جديدة، و799 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.

وأوضحت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3.106.931 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 59.260 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 59.260 إصابة جديدة، و799 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.

وأوضحت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3.106.931 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
10:44 PM

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل 59.260 إصابة جديدة بكورونا

فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 59.260 إصابة جديدة، و799 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.

وأوضحت اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 3.106.931 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 132.855 حالة وفاة.

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