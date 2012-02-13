أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة.
"التحالف": تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة
تنفيذ 21 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة.
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"التحالف": تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-13
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:14 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:00 PM
"التحالف": تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة
تنفيذ 21 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة.
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200 مليار دولار ..
04 فبراير
9,848
142 مليون ..
20 أكتوبر
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