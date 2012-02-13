أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة.

"التحالف": تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-13 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 04:14 PM

اخر تعديل 13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 06:00 PM

"التحالف": تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة تنفيذ 21 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة.