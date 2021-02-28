"القباع" يعلن الفائزين بجائزة القنفذة للإبداع

تعد إحدى جوائز "ملتقى مكة الثقافي"

أعلن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، اليوم، أسماء الفائزين بجائزة القنفذة للإبداع لعام ١٤٤٢هـ والتي تعد إحدى جوائز الإبداع بملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وحصلت إحدى المبادرات الفردية على المركز الأول، وحصلت جمعية بصمة شباب على المركز الثاني، والمركز الثالث حصلت عليه الكلية التقنية بمحافظة القنفذة.

كما حث محافظ القنفذة الفائزين على مواصلة تطوير مبادراتهم متمنيًا مشاركات أكثر بالأفكار خلال المراحل المقبلة، مؤكدًا أنهم مستعدون لدعم أفكارهم؛ كون دعم وإيجاد المبادرات من أسس رؤية المملكة 2030.

وقدم شكره للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ للعام الحالي، كما شكر المحافظ لجنة تحكيم المبادرات على ما قدموه طوال الفترة الماضية.

وتلامس الجائزة تطلعات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وفق رؤيتها في أن تكون محافظة القنفذة مميزة في تكريم المبدعين والمبدعات، وتقدير وتحفيز وتكريم الطاقات الإبداعية بالمحافظة، ويراعي التنافس الإبداعي عامًا بعد عام التنوع والتجديد في مختلف المجالات واستكشاف إبداع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال، بما يحقق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من غادة الجنوب القنفذة .