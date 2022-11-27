أثبتت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن الجامعية أن هناك طريقة بسيطة يمكنها أن "تحسن بشكل كبير" من ضعف البصر. وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن قضاء ثلاث دقائق مرة واحدة في الأسبوع، يمكن أن يحسن البصر المتدهور. واكتشفت الدراسة الجديدة أن التعرض للضوء الأحمر العميق يمكن أن يحسن البصر المتدهور حقًا. واعتمد البحث المنشور في مجلة Scientific Reports على الأعمال السابقة، ما يشير إلى أن ثلاث دقائق من التعرض للضوء الأحمر العميق طويل الموجة يوميًا يمكن أن يعطي دفعة طبيعية للرؤية المتدهورة. وتشير النتائج إلى أن استخدام ضوء أحمر بعمق 670 نانومتر لمدة ثلاث دقائق يؤدي إلى تحسن بنسبة 17% في رؤية تباين الألوان في المتوسط. ويقول فريق البحث: إن هذه النتائج "الخارقة" يمكن أن تؤدي إلى علاجات للعيون ميسورة التكلفة يمكنك إجراؤها في منزلك. وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور غلين جيفري: "أظهرنا أن التعرض الفردي لموجة طويلة من الضوء الأحمر العميق في الصباح يمكن أن يحسن بشكل ملحوظ تدهور الرؤية. وهي مشكلة رئيسية تتعلق بالصحة والرفاهية، وتؤثر على ملايين الأشخاص على مستوى العالم". تلعب الشيخوخة دورًا رئيسيًا في تدهور البصر، كما هو الحال مع كل شيء في أجسامنا. وتشير الدراسة إلى أنه مع بلوغ 40 عامًا، تبدأ الخلية في شبكية العين في التقدم في العمر.

دراسة تكشف طريقة بسيطة تحسن بشكل كبير من ضعف البصر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-27 أثبتت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن الجامعية أن هناك طريقة بسيطة يمكنها أن "تحسن بشكل كبير" من ضعف البصر.



وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن قضاء ثلاث دقائق مرة واحدة في الأسبوع، يمكن أن يحسن البصر المتدهور.



واكتشفت الدراسة الجديدة أن التعرض للضوء الأحمر العميق يمكن أن يحسن البصر المتدهور حقًا.



واعتمد البحث المنشور في مجلة Scientific Reports على الأعمال السابقة، ما يشير إلى أن ثلاث دقائق من التعرض للضوء الأحمر العميق طويل الموجة يوميًا يمكن أن يعطي دفعة طبيعية للرؤية المتدهورة.



وتشير النتائج إلى أن استخدام ضوء أحمر بعمق 670 نانومتر لمدة ثلاث دقائق يؤدي إلى تحسن بنسبة 17% في رؤية تباين الألوان في المتوسط.



ويقول فريق البحث: إن هذه النتائج "الخارقة" يمكن أن تؤدي إلى علاجات للعيون ميسورة التكلفة يمكنك إجراؤها في منزلك.



وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور غلين جيفري: "أظهرنا أن التعرض الفردي لموجة طويلة من الضوء الأحمر العميق في الصباح يمكن أن يحسن بشكل ملحوظ تدهور الرؤية. وهي مشكلة رئيسية تتعلق بالصحة والرفاهية، وتؤثر على ملايين الأشخاص على مستوى العالم".



تلعب الشيخوخة دورًا رئيسيًا في تدهور البصر، كما هو الحال مع كل شيء في أجسامنا. وتشير الدراسة إلى أنه مع بلوغ 40 عامًا، تبدأ الخلية في شبكية العين في التقدم في العمر.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 03:22 PM

دراسة تكشف طريقة بسيطة تحسن بشكل كبير من ضعف البصر تؤدي إلى علاجات للعيون ميسورة التكلفة ويمكن إجراؤها في منزلك





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أثبتت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن الجامعية أن هناك طريقة بسيطة يمكنها أن "تحسن بشكل كبير" من ضعف البصر.



وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن قضاء ثلاث دقائق مرة واحدة في الأسبوع، يمكن أن يحسن البصر المتدهور.



واكتشفت الدراسة الجديدة أن التعرض للضوء الأحمر العميق يمكن أن يحسن البصر المتدهور حقًا.



واعتمد البحث المنشور في مجلة Scientific Reports على الأعمال السابقة، ما يشير إلى أن ثلاث دقائق من التعرض للضوء الأحمر العميق طويل الموجة يوميًا يمكن أن يعطي دفعة طبيعية للرؤية المتدهورة.



وتشير النتائج إلى أن استخدام ضوء أحمر بعمق 670 نانومتر لمدة ثلاث دقائق يؤدي إلى تحسن بنسبة 17% في رؤية تباين الألوان في المتوسط.



ويقول فريق البحث: إن هذه النتائج "الخارقة" يمكن أن تؤدي إلى علاجات للعيون ميسورة التكلفة يمكنك إجراؤها في منزلك.



وأشار المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور غلين جيفري: "أظهرنا أن التعرض الفردي لموجة طويلة من الضوء الأحمر العميق في الصباح يمكن أن يحسن بشكل ملحوظ تدهور الرؤية. وهي مشكلة رئيسية تتعلق بالصحة والرفاهية، وتؤثر على ملايين الأشخاص على مستوى العالم".



تلعب الشيخوخة دورًا رئيسيًا في تدهور البصر، كما هو الحال مع كل شيء في أجسامنا. وتشير الدراسة إلى أنه مع بلوغ 40 عامًا، تبدأ الخلية في شبكية العين في التقدم في العمر.