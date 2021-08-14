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ما أنواع الحساسية التي تمنع تلقِّي لقاح كورونا؟.. تعرَّف على الإجابة

من بين الأسئلة التي تكرر كثيراً بين الراغبين في تلقي لقاح كورونا يبرز الاستفسار حول موانع تلقي اللقاح، وأنواع الحساسية التي تمنع تلقي اللقاح، والحساسية تجاه المواد والمكونات المصنوع منها اللقاح.

وأجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المتابعين حول الحساسية تجاه لقاح "فايزر" والمكونات الداخلية له، مشيراً إلى أنه يمنع تلقيه لمن لديه حساسية مفرطة تجاه أحد مكوناته بعد الجرعة الأولى، فيما يُعطى اللقاح تحت المراقبة في حال أنواع الحساسية الأخرى.

وأوضح الحساب الصحي على "تويتر: "بشكل عام يمنع أخذ لقاح فيروس كورونا لمن لديه حساسية مفرطة أو حادة للقاح (بعد الجرعة الأولى) أو أحد مكوناته (مادة بولي ايثيلين جلايكول PEG أو مادة بولي سوربيت Polysorbate )، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة".

يُذكر أن أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مؤخراً.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما أنواع الحساسية التي تمنع تلقِّي لقاح كورونا؟.. تعرَّف على الإجابة
سبق

من بين الأسئلة التي تكرر كثيراً بين الراغبين في تلقي لقاح كورونا يبرز الاستفسار حول موانع تلقي اللقاح، وأنواع الحساسية التي تمنع تلقي اللقاح، والحساسية تجاه المواد والمكونات المصنوع منها اللقاح.

وأجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المتابعين حول الحساسية تجاه لقاح "فايزر" والمكونات الداخلية له، مشيراً إلى أنه يمنع تلقيه لمن لديه حساسية مفرطة تجاه أحد مكوناته بعد الجرعة الأولى، فيما يُعطى اللقاح تحت المراقبة في حال أنواع الحساسية الأخرى.

وأوضح الحساب الصحي على "تويتر: "بشكل عام يمنع أخذ لقاح فيروس كورونا لمن لديه حساسية مفرطة أو حادة للقاح (بعد الجرعة الأولى) أو أحد مكوناته (مادة بولي ايثيلين جلايكول PEG أو مادة بولي سوربيت Polysorbate )، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة".

يُذكر أن أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مؤخراً.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
01:50 AM
اخر تعديل
14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
08:43 AM

ما أنواع الحساسية التي تمنع تلقِّي لقاح كورونا؟.. تعرَّف على الإجابة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
13,669

من بين الأسئلة التي تكرر كثيراً بين الراغبين في تلقي لقاح كورونا يبرز الاستفسار حول موانع تلقي اللقاح، وأنواع الحساسية التي تمنع تلقي اللقاح، والحساسية تجاه المواد والمكونات المصنوع منها اللقاح.

وأجاب حساب "الصحة_937" على استفسار أحد المتابعين حول الحساسية تجاه لقاح "فايزر" والمكونات الداخلية له، مشيراً إلى أنه يمنع تلقيه لمن لديه حساسية مفرطة تجاه أحد مكوناته بعد الجرعة الأولى، فيما يُعطى اللقاح تحت المراقبة في حال أنواع الحساسية الأخرى.

وأوضح الحساب الصحي على "تويتر: "بشكل عام يمنع أخذ لقاح فيروس كورونا لمن لديه حساسية مفرطة أو حادة للقاح (بعد الجرعة الأولى) أو أحد مكوناته (مادة بولي ايثيلين جلايكول PEG أو مادة بولي سوربيت Polysorbate )، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة".

يُذكر أن أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة مؤخراً.

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