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محافظ يدمة يدشّن القسائم الإلكترونية لمستفيدي جمعية البر

في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا

دشن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه، اليوم، في المحافظة؛ القسائم الإلكترونية للمستفيدين بجمعية "بر" يدمة.

جاء ذلك بناء على توجيهات أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، باتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

حضر التدشين رئيس مجلس الإدارة بالجمعية مهدي بن سعيد آل رشيد، والمدير التنفيذي للجمعية عبيد بن سعيد آل رشيد.

وتصل القسائم الشرائية عن طريق رسالة نصية على الرقم المسجّل لدى الجمعية بآلية محدّدة تشرح للمستفيد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ يدمة يدشّن القسائم الإلكترونية لمستفيدي جمعية البر
سبق

دشن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه، اليوم، في المحافظة؛ القسائم الإلكترونية للمستفيدين بجمعية "بر" يدمة.

جاء ذلك بناء على توجيهات أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، باتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

حضر التدشين رئيس مجلس الإدارة بالجمعية مهدي بن سعيد آل رشيد، والمدير التنفيذي للجمعية عبيد بن سعيد آل رشيد.

وتصل القسائم الشرائية عن طريق رسالة نصية على الرقم المسجّل لدى الجمعية بآلية محدّدة تشرح للمستفيد.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
05:11 PM

محافظ يدمة يدشّن القسائم الإلكترونية لمستفيدي جمعية البر

في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
453

دشن محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه، اليوم، في المحافظة؛ القسائم الإلكترونية للمستفيدين بجمعية "بر" يدمة.

جاء ذلك بناء على توجيهات أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، باتخاذ جميع التدابير والإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

حضر التدشين رئيس مجلس الإدارة بالجمعية مهدي بن سعيد آل رشيد، والمدير التنفيذي للجمعية عبيد بن سعيد آل رشيد.

وتصل القسائم الشرائية عن طريق رسالة نصية على الرقم المسجّل لدى الجمعية بآلية محدّدة تشرح للمستفيد.

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