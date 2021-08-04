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الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

من خلال مقطع فيديو حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالقصيم ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة وهي داخل مركبتها بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالقصيم قام بالتسلل إلى أحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصرف الآلي.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بجازان ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150.000) ألف ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في بيش قام بتهريب مواد مخدرة، حيث تعرضت مركبته لحادث انقلاب، وقام عددٌ من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عددٍ من حِزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.

وأشار الفيديو كذلك إلى القبض على مقيمين من الجنسية الفلسطينية ومقيمة من الجنسية المصرية ومواطن في المنطقة الشرقية امتهنوا تزييف العملات، حيث ضُبط بحوزتهم على مبلغ (21.000) مُزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأشار الفيديو كذلك إلى القبض على مواطن بالقصيم ارتكب عِدة جرائم تمثلت في سرقة (5) مركبات وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في القصيم ارتكبا (11) جريمة تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (60.000) ألف ريال.

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالقصيم ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة وهي داخل مركبتها بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالقصيم قام بالتسلل إلى أحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصرف الآلي.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بجازان ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150.000) ألف ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في بيش قام بتهريب مواد مخدرة، حيث تعرضت مركبته لحادث انقلاب، وقام عددٌ من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عددٍ من حِزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.

وأشار الفيديو كذلك إلى القبض على مقيمين من الجنسية الفلسطينية ومقيمة من الجنسية المصرية ومواطن في المنطقة الشرقية امتهنوا تزييف العملات، حيث ضُبط بحوزتهم على مبلغ (21.000) مُزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأشار الفيديو كذلك إلى القبض على مواطن بالقصيم ارتكب عِدة جرائم تمثلت في سرقة (5) مركبات وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في القصيم ارتكبا (11) جريمة تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (60.000) ألف ريال.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
01:32 AM
اخر تعديل
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:50 AM

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

من خلال مقطع فيديو حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
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استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالقصيم ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة وهي داخل مركبتها بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالقصيم قام بالتسلل إلى أحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصرف الآلي.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بجازان ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150.000) ألف ريال.

وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في بيش قام بتهريب مواد مخدرة، حيث تعرضت مركبته لحادث انقلاب، وقام عددٌ من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عددٍ من حِزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.

وأشار الفيديو كذلك إلى القبض على مقيمين من الجنسية الفلسطينية ومقيمة من الجنسية المصرية ومواطن في المنطقة الشرقية امتهنوا تزييف العملات، حيث ضُبط بحوزتهم على مبلغ (21.000) مُزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأشار الفيديو كذلك إلى القبض على مواطن بالقصيم ارتكب عِدة جرائم تمثلت في سرقة (5) مركبات وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في القصيم ارتكبا (11) جريمة تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (60.000) ألف ريال.

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