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المغرب تشهد أكثر من 1400 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9517 شخصًا وتعافي 538370

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تشهد أكثر من 1400 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
08:25 PM

المغرب تشهد أكثر من 1400 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9517 شخصًا وتعافي 538370

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة.

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