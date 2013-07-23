سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة.

المغرب تشهد أكثر من 1400 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-22 سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 08:25 PM

المغرب تشهد أكثر من 1400 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 9517 شخصًا وتعافي 538370





A A A





2 مشاركة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 567758 إصابة.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 19 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9517 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 538370 حالة.