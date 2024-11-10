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في هلسنكي.. "الجبير" يلتقي وزير التعاون الدولي الفنلندي

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك

‏‎ التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، اليوم، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية فيلي سكيناري.

شهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم تطلعات ورؤى الشعبين والبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في هلسنكي.. "الجبير" يلتقي وزير التعاون الدولي الفنلندي
سبق

‏‎ التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، اليوم، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية فيلي سكيناري.

شهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم تطلعات ورؤى الشعبين والبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
01:52 PM

في هلسنكي.. "الجبير" يلتقي وزير التعاون الدولي الفنلندي

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‏‎ التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، اليوم، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية فيلي سكيناري.

شهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم تطلعات ورؤى الشعبين والبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر في الموضوعات التي تخدم المصالح الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

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