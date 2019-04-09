تبوك تستقبل ابنتها المخترعة "مريم القيسي" الفائزة بميداليات الاختراع العالمي في موسكو وإندونيسيا

اختراعها سيُنهي استخدام عربة حمل الحقائب بالمطارات.. وأهدت فوزها للملك وولي العهد

استقبلت تبوك ابنتها مشرفة القيادة المدرسية مريم القيسي‏ بعد حصولها على الميدالية البرونزية في معرض موسكو العالمي (أرخميدس٢٠١٩ – روسيا) للمخترعين؛ وذلك لاختراعها حقائب سفر مريحة، وكذلك حصولها على الميدالية الذهبية من اتحاد المخترعين الإندونيسي.

ويؤدي اختراع القيسي الأول إلى الاستغناء عن عربات المطار التي تحمل الأمتعة والحقائب، ويُتوقَّع أن يريح المسافرين في المطارات السعودية، ويخفف الزحام في الممرات.

وفي هذا الصدد قالت المخترعة "مريم القيسي" لـ"سبق": "عرفتُ المعرض في روسيا عن طريق إحدى الزميلات، وذكرت أن هناك مؤسسة تهتم بخدمات تسجيل ومشاركة المخترعات في المعارض، والمشاركة كانت في البداية بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني".

وأضافت: "بعدها تواصلوا معي، وتم تسجيل طلب براءة اختراع في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ثم قمت بتعبئة استمارة التسجيل في المعرض، وتم الاشتراك".

وتابعت: "بالنسبة لشرح الاختراع كان عبر مترجمين، واحد يترجم باللغة الإنجليزية، وواحد يترجم باللغة الروسية، وتم توصيل الفكرة للجنة التحكيم الخاصة بالمعرض ولجنة التحكيم الخاصة باتحادات المخترعين المشاركين بالمعرض".

واختتمت: "الاختراع عبارة عن حقائب تتحول بطريقة مبتكرة وذكية إلى عربة؛ لنستغني عن عربة المطار. وأهدي هذا الفوز للقيادة الحكيمة ممثلة بالملك وولي العهد -حفظهما الله-، وأشكر السفير السعودي الدكتور رائد قرملي الذي أشاد بالاختراعات المشاركة، وتم توثيق الزيارة بموقع السفارة الرسمي. كما أشكر أسرتي ومن احتفوا بي".