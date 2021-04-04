النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس النصر "مسلي": عملنا يحتاج لكثير من الوقت والجهد والتركيز

قدَّم اعتذاره لمن اتصل به ولم يتمكن من الرد عليه

قال مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، إن إدارته ينتظرها عمل كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاطلاع المبدئي على بعض الملفات الأولية، مقدمًا الشكر لكل من بارك له بمناسبة تولي المنصب الجديد.

وكتب مسلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد مرور يومين على تزكية المجلس، والاطلاع المبدئي على بعض الملفات، تبيّن لنا أن أمامنا عملاً كبيرًا جدًّا، يحتاج للكثير من الوقت والجهد والتركيز".

وقدّم رئيس النادي اعتذاره بسبب عدم تمكُّنه من الرد على جميع الاتصالات التي وصلت إليه للتهنئة والتبريك، متمنيًا أن يكون مجلسه عند حُسن ظن الجماهير الصفراء، وراغبًا في أن يكون النادي قائمًا على عمل مؤسسي من الدرجة الأولى.

النصر رئيس نادي النصر رئيس النصر مسلي آل معمر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس النصر "مسلي": عملنا يحتاج لكثير من الوقت والجهد والتركيز
سبق

قال مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، إن إدارته ينتظرها عمل كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاطلاع المبدئي على بعض الملفات الأولية، مقدمًا الشكر لكل من بارك له بمناسبة تولي المنصب الجديد.

وكتب مسلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد مرور يومين على تزكية المجلس، والاطلاع المبدئي على بعض الملفات، تبيّن لنا أن أمامنا عملاً كبيرًا جدًّا، يحتاج للكثير من الوقت والجهد والتركيز".

وقدّم رئيس النادي اعتذاره بسبب عدم تمكُّنه من الرد على جميع الاتصالات التي وصلت إليه للتهنئة والتبريك، متمنيًا أن يكون مجلسه عند حُسن ظن الجماهير الصفراء، وراغبًا في أن يكون النادي قائمًا على عمل مؤسسي من الدرجة الأولى.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:57 AM

رئيس النصر "مسلي": عملنا يحتاج لكثير من الوقت والجهد والتركيز

قدَّم اعتذاره لمن اتصل به ولم يتمكن من الرد عليه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
818

قال مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، إن إدارته ينتظرها عمل كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاطلاع المبدئي على بعض الملفات الأولية، مقدمًا الشكر لكل من بارك له بمناسبة تولي المنصب الجديد.

وكتب مسلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد مرور يومين على تزكية المجلس، والاطلاع المبدئي على بعض الملفات، تبيّن لنا أن أمامنا عملاً كبيرًا جدًّا، يحتاج للكثير من الوقت والجهد والتركيز".

وقدّم رئيس النادي اعتذاره بسبب عدم تمكُّنه من الرد على جميع الاتصالات التي وصلت إليه للتهنئة والتبريك، متمنيًا أن يكون مجلسه عند حُسن ظن الجماهير الصفراء، وراغبًا في أن يكون النادي قائمًا على عمل مؤسسي من الدرجة الأولى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة