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يطل من السماء فجراً بلون دموي وينصرف بعد ساعة.. التفاصيل هنا

يحدث عندما تمر الأرض بينه وبين الشمس

ساعات معدودة تفصل هواة الرصد الفلكي حول العالم، عن مشاهدة ظاهرة خسوف القمر، الذي يسمى "قمر الذئب الدموي العملاق"، ويبدأ ظهوره فجر غد الاثنين.

ووفقاً لما أوردته "بي بي سي" عربي اليوم، سيكتسي القمر بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض عند ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.

وأوضحت "بي بي سي" أنه يمكن مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وأجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، وشمال أفريقيا.

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

وبحسب مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، سيستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة وستكون أفضل رؤية له في الأميركيتين.

وتعود كلمة "الذئب" التي تطلق على القمر عندما يكون بدراً في شهر يناير، في إشارة إلى الأساطير والحكايات الخرافية، التي تتحدث عن البشر الذين يتحولون إلى ذئاب مع بدر منتصف الشهر.

ويسمى أيضاً "العملاق"؛ لأن القمر يكون في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض أثناء هذه الظاهرة أكثر من أي وقت آخر، فيبدو أكبر من المعتاد عند النظر إليه في الأفق.

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يطل من السماء فجراً بلون دموي وينصرف بعد ساعة.. التفاصيل هنا
سبق

ساعات معدودة تفصل هواة الرصد الفلكي حول العالم، عن مشاهدة ظاهرة خسوف القمر، الذي يسمى "قمر الذئب الدموي العملاق"، ويبدأ ظهوره فجر غد الاثنين.

ووفقاً لما أوردته "بي بي سي" عربي اليوم، سيكتسي القمر بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض عند ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.

وأوضحت "بي بي سي" أنه يمكن مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وأجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، وشمال أفريقيا.

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

وبحسب مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، سيستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة وستكون أفضل رؤية له في الأميركيتين.

وتعود كلمة "الذئب" التي تطلق على القمر عندما يكون بدراً في شهر يناير، في إشارة إلى الأساطير والحكايات الخرافية، التي تتحدث عن البشر الذين يتحولون إلى ذئاب مع بدر منتصف الشهر.

ويسمى أيضاً "العملاق"؛ لأن القمر يكون في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض أثناء هذه الظاهرة أكثر من أي وقت آخر، فيبدو أكبر من المعتاد عند النظر إليه في الأفق.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
05:20 PM

يطل من السماء فجراً بلون دموي وينصرف بعد ساعة.. التفاصيل هنا

يحدث عندما تمر الأرض بينه وبين الشمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
13,297

ساعات معدودة تفصل هواة الرصد الفلكي حول العالم، عن مشاهدة ظاهرة خسوف القمر، الذي يسمى "قمر الذئب الدموي العملاق"، ويبدأ ظهوره فجر غد الاثنين.

ووفقاً لما أوردته "بي بي سي" عربي اليوم، سيكتسي القمر بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض عند ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.

وأوضحت "بي بي سي" أنه يمكن مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وأجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، وشمال أفريقيا.

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

وبحسب مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، سيستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة وستكون أفضل رؤية له في الأميركيتين.

وتعود كلمة "الذئب" التي تطلق على القمر عندما يكون بدراً في شهر يناير، في إشارة إلى الأساطير والحكايات الخرافية، التي تتحدث عن البشر الذين يتحولون إلى ذئاب مع بدر منتصف الشهر.

ويسمى أيضاً "العملاق"؛ لأن القمر يكون في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض أثناء هذه الظاهرة أكثر من أي وقت آخر، فيبدو أكبر من المعتاد عند النظر إليه في الأفق.

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