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‫أمانة جازان: الشارع الثقافي إضافة فنية لزوار مهرجان "جازان الفل مشتى الكل"

يطل على البحر ويقع على امتداد ٤٥٠ متراً

أنهت أمانة منطقة جازان تنفيذ الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان، ليساعد على نشر الفنون البصرية وإبراز المبدعين والموهوبين.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الشارع الثقافي يقع على امتداد ٤٥٠ متراً في الواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان، ويحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورية وبوثات للمبدعين والموهوبين وجلسات للزوّار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات التي تعزّز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية.

وأضاف ابن سعيدان أن منطقة جازان تمثل ظاهرة في الجوانب الثقافية والإبداعية والتي من شأنها المساهمة في زيادة الجوانب المعرفية لأفراد المجتمع، لاسيما وأن منطقة جازان بيئة خصبة للمثقفين والملهمين والشباب المبدعين، ولها تاريخ عريق في الجوانب الثقافية والفنية، ومن هنا انطلقت فكرة تنفيذ الشارع الثقافي الذي يعزز تجويد نمط الحياة بأفكار ثقافية.

وأكد أن الشارع الثقافي سيشهد أولى فعالياته خلال الأسابيع القادمة تزامناً مع مهرجان "جازان الفل مشتى الكل" الذي ينطلق قريباً في اليوم الثالث من شهر يناير القادم بإشراف مجلس التنمية السياحي بمنطقة جازان ويستمر لمدة أسبوعين، مؤكداً حرصه وزملائه في أمانة منطقة جازان على تفعيل وتطوير مثل هذه المناشط الهامة.

أمانة جازان الواجهة البحرية جازان الفل مشتى الكل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫أمانة جازان: الشارع الثقافي إضافة فنية لزوار مهرجان "جازان الفل مشتى الكل"
سبق

أنهت أمانة منطقة جازان تنفيذ الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان، ليساعد على نشر الفنون البصرية وإبراز المبدعين والموهوبين.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الشارع الثقافي يقع على امتداد ٤٥٠ متراً في الواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان، ويحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورية وبوثات للمبدعين والموهوبين وجلسات للزوّار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات التي تعزّز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية.

وأضاف ابن سعيدان أن منطقة جازان تمثل ظاهرة في الجوانب الثقافية والإبداعية والتي من شأنها المساهمة في زيادة الجوانب المعرفية لأفراد المجتمع، لاسيما وأن منطقة جازان بيئة خصبة للمثقفين والملهمين والشباب المبدعين، ولها تاريخ عريق في الجوانب الثقافية والفنية، ومن هنا انطلقت فكرة تنفيذ الشارع الثقافي الذي يعزز تجويد نمط الحياة بأفكار ثقافية.

وأكد أن الشارع الثقافي سيشهد أولى فعالياته خلال الأسابيع القادمة تزامناً مع مهرجان "جازان الفل مشتى الكل" الذي ينطلق قريباً في اليوم الثالث من شهر يناير القادم بإشراف مجلس التنمية السياحي بمنطقة جازان ويستمر لمدة أسبوعين، مؤكداً حرصه وزملائه في أمانة منطقة جازان على تفعيل وتطوير مثل هذه المناشط الهامة.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
12:21 AM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:58 AM

‫أمانة جازان: الشارع الثقافي إضافة فنية لزوار مهرجان "جازان الفل مشتى الكل"

يطل على البحر ويقع على امتداد ٤٥٠ متراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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3,521

أنهت أمانة منطقة جازان تنفيذ الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان، ليساعد على نشر الفنون البصرية وإبراز المبدعين والموهوبين.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الشارع الثقافي يقع على امتداد ٤٥٠ متراً في الواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان، ويحتوي على مسارات مظللة بأشكال ديكورية وبوثات للمبدعين والموهوبين وجلسات للزوّار ومجسمات جمالية وأماكن لممارسة الفعاليات التي تعزّز القيم الثقافية وتهتم بالفئة العمرية الشبابية.

وأضاف ابن سعيدان أن منطقة جازان تمثل ظاهرة في الجوانب الثقافية والإبداعية والتي من شأنها المساهمة في زيادة الجوانب المعرفية لأفراد المجتمع، لاسيما وأن منطقة جازان بيئة خصبة للمثقفين والملهمين والشباب المبدعين، ولها تاريخ عريق في الجوانب الثقافية والفنية، ومن هنا انطلقت فكرة تنفيذ الشارع الثقافي الذي يعزز تجويد نمط الحياة بأفكار ثقافية.

وأكد أن الشارع الثقافي سيشهد أولى فعالياته خلال الأسابيع القادمة تزامناً مع مهرجان "جازان الفل مشتى الكل" الذي ينطلق قريباً في اليوم الثالث من شهر يناير القادم بإشراف مجلس التنمية السياحي بمنطقة جازان ويستمر لمدة أسبوعين، مؤكداً حرصه وزملائه في أمانة منطقة جازان على تفعيل وتطوير مثل هذه المناشط الهامة.

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