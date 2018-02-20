تحديث جديد من "أبل" يعالج مشكلة "مزعجة"

تتعلق باستقبال رسائل تحتوي على أرقام هندية

طرحت شركة "أبل" الأمريكية تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها "آي أو إس" العامل على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد"، لمعالجة مشكلة وصفتها مواقع بـ "المزعجة".

وأشارت "أبل"، إلى أن تحديث "آي أو إس 11.2.6" جاء لعلاج مشكلة الرسائل التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وفقاً لمواقع "ذا فيرج" التقني.

وكان عدد من المستخدمين يعاني مشكلة "غريبة" تتعلق بعدم تعرف الجهاز إذا استقبل أي رسالة تحتوي على حروف أو رسوم باللغة الهندية، حيث يتم إغلاق الجهاز بصورة فجائية عند محاولة فتح هذه الرسالة.

وأوضحت "أبل"، أنه بمجرد تثبيت الإصدار الجديد، من المفترض أن يتم إنهاء المشكلة بصورة كاملة.