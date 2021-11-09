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أسعار النفط مستقرة.. وبرنت عند 83.50 دولار للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.1%

استقر خام "برنت" خلال تعاملات الثلاثاء وسط تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد العالمي بعدما أقرت الولايات المتحدة قانون الإنفاق على البنية التحتية، وصدور بيانات تشير إلى زيادة صادرات الصين بوتيرة أعلى من التوقعات في أكتوبر.

وأكد محللو "جيه بي مورجان تشيس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، أن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر الجاري قريب بالفعل من مستويات ما قبل جائحة "كورونا" عند 100 مليون برميل يوميًا.

فيما صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر غرانهولم"، بأن الرئيس "جو بايدن" ربما يتخذ تدابير هذا الأسبوع لحل أزمة ارتفاع أسعار البنزين.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 83.50 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

فيما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر هامشيًا بنحو 0.1% أو بأقل من عشرة سنتات عند 82.02 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط مستقرة.. وبرنت عند 83.50 دولار للبرميل
سبق

استقر خام "برنت" خلال تعاملات الثلاثاء وسط تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد العالمي بعدما أقرت الولايات المتحدة قانون الإنفاق على البنية التحتية، وصدور بيانات تشير إلى زيادة صادرات الصين بوتيرة أعلى من التوقعات في أكتوبر.

وأكد محللو "جيه بي مورجان تشيس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، أن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر الجاري قريب بالفعل من مستويات ما قبل جائحة "كورونا" عند 100 مليون برميل يوميًا.

فيما صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر غرانهولم"، بأن الرئيس "جو بايدن" ربما يتخذ تدابير هذا الأسبوع لحل أزمة ارتفاع أسعار البنزين.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 83.50 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

فيما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر هامشيًا بنحو 0.1% أو بأقل من عشرة سنتات عند 82.02 دولار للبرميل.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
10:08 AM

أسعار النفط مستقرة.. وبرنت عند 83.50 دولار للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.1%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقر خام "برنت" خلال تعاملات الثلاثاء وسط تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد العالمي بعدما أقرت الولايات المتحدة قانون الإنفاق على البنية التحتية، وصدور بيانات تشير إلى زيادة صادرات الصين بوتيرة أعلى من التوقعات في أكتوبر.

وأكد محللو "جيه بي مورجان تشيس" في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، أن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر الجاري قريب بالفعل من مستويات ما قبل جائحة "كورونا" عند 100 مليون برميل يوميًا.

فيما صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر غرانهولم"، بأن الرئيس "جو بايدن" ربما يتخذ تدابير هذا الأسبوع لحل أزمة ارتفاع أسعار البنزين.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير مسجلة 83.50 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

فيما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر هامشيًا بنحو 0.1% أو بأقل من عشرة سنتات عند 82.02 دولار للبرميل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

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