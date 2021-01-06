سعد الحريري عن قمة العلا: تؤسّس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك

قال: تؤكّد أن التضامن بين الأشقاء هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات

أكّد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري؛ أن قمة العلا تؤسّس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك.

وقال عبر حسابه في تويتر: "قمة العلا" تؤسّس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وتؤكّد أن التضامن بين الأشقاء هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات.

نتوجّه للمناسبة بتحية لجهود وحرص قيادات مجلس التعاون الخليجي، على وحدة الصف وتذليل الخلافات مهما كانت.