"الموارد البشرية" بمكة تنفّذ 20137 زيارة ميدانية خلال شهر

ضبطت 3755 مخالفة لأنظمة العمل

نفّذت فِرَق التفتيش الميداني بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 21/ 11/ 1442هـ إلى 21/ 12/1442هـ 20137 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.



وبيّن فرع الوزارة، أن هذه الزيارات أسفرت عن ضبط 3755 مخالفة لأنظمة العمل، ومخالفات الإجراءات الاحترازية؛ فيما وجهت 813 إنذارًا للمنشآت المخالفة.



ودعا أصحاب المنشآت، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين؛ مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، كما أكد ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).