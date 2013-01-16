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"آل الشيخ" يشكر مدير الشؤون الإسلامية بتبوك لنجاح مبادرة "الانتماء الوطني"

شملت ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات توعوية وبرامج ولقاءات علمية

قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطاب شكر إلى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة بتبوك فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الشمري، لمساهمة الفرع بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء في نجاح مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" والتي أقيمت بالمنطقة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24-25/ 5/ 1443هـ.

شملت المبادرة ورش عمل ودورات تدريبية، ومحاضرات توعوية وندوات وبرامج ولقاءات علمية، وتضم مَحاور عديدة في التأصيل الشرعي للانتماء الوطني، وقيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى إعداد الخطب وإلقائها.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني، والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد.

وأعرب "الشمري" عن شكره للوزير آل الشيخ، على ما يوليه لفرع الوزارة من عناية واهتمام ومتابعة مستمرة، وهذا أثمر نجاحات عديدة، لافتًا إلى أن هذا الشكر حافز للجميع لبذل المزيد من العطاء في خدمة بيوت الله.

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"آل الشيخ" يشكر مدير الشؤون الإسلامية بتبوك لنجاح مبادرة "الانتماء الوطني"
سبق

قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطاب شكر إلى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة بتبوك فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الشمري، لمساهمة الفرع بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء في نجاح مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" والتي أقيمت بالمنطقة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24-25/ 5/ 1443هـ.

شملت المبادرة ورش عمل ودورات تدريبية، ومحاضرات توعوية وندوات وبرامج ولقاءات علمية، وتضم مَحاور عديدة في التأصيل الشرعي للانتماء الوطني، وقيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى إعداد الخطب وإلقائها.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني، والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد.

وأعرب "الشمري" عن شكره للوزير آل الشيخ، على ما يوليه لفرع الوزارة من عناية واهتمام ومتابعة مستمرة، وهذا أثمر نجاحات عديدة، لافتًا إلى أن هذا الشكر حافز للجميع لبذل المزيد من العطاء في خدمة بيوت الله.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
01:45 PM

"آل الشيخ" يشكر مدير الشؤون الإسلامية بتبوك لنجاح مبادرة "الانتماء الوطني"

شملت ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات توعوية وبرامج ولقاءات علمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطاب شكر إلى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة بتبوك فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الشمري، لمساهمة الفرع بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء في نجاح مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" والتي أقيمت بالمنطقة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24-25/ 5/ 1443هـ.

شملت المبادرة ورش عمل ودورات تدريبية، ومحاضرات توعوية وندوات وبرامج ولقاءات علمية، وتضم مَحاور عديدة في التأصيل الشرعي للانتماء الوطني، وقيم الانتماء والمواطنة الصالحة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، ودور منسوبي المساجد في تحقيق ذلك، إضافة إلى إعداد الخطب وإلقائها.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني، والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد.

وأعرب "الشمري" عن شكره للوزير آل الشيخ، على ما يوليه لفرع الوزارة من عناية واهتمام ومتابعة مستمرة، وهذا أثمر نجاحات عديدة، لافتًا إلى أن هذا الشكر حافز للجميع لبذل المزيد من العطاء في خدمة بيوت الله.

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