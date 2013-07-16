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"الداود" يؤكّد ضرورة تكثيف البرامج التوعوية بأضرار المخدرات

خلال تدشينه لليوم التوعوي المقام بمستشفى قوى الأمن بالرياض

أكَّد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبد الرحمن الداود، ضرورة تكثيف البرامج التوعوية بأضرار المخدرات وخطرها على المجتمع.

وشدّد على أهمية دور الأسرة في تقديم التوجيه والنصح بما يحفظ سلامتهم من خطرها الفتّاك بعد الله سبحانه.

جاء ذلك خلال تدشينه للفعالية التوعوية التي احتضنها مستشفى قوى الأمن بالرياض، تحت شعار "أضرار المخدرات ودور الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية في الوقاية منها"، والتي نظمتها إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، بالتعاون مع إدارة علم الأمراض والمختبرات الطبية بالمستشفى.

وشارك في المعرض: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم "سموم"، والعديد من الإدارات الداخلية بالمستشفى؛ كالصيدلية والخدمة الاجتماعية والتوعية الصحية وقسم السموم.

من جانبه قال رئيس قسم السموم بالنيابة المقدم الدكتور عبد العزيز الدلقان: إن الفعالية تساهم في نشر التوعية والتثقيف عن أضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها، مشددًا على أهمية دور الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية في تحقيق ذلك.

وأضاف: "تهدف الفعالية لإبراز دور المسؤولية الاجتماعية لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض ودوره في مكافحة المخدرات عن طريق قيامه بالفحص المخبري الذي يعد أحد سبل المكافحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى نشر التوعية بين رواد المستشفى من مراجعين أو زوار، وكذلك منسوبوه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداود" يؤكّد ضرورة تكثيف البرامج التوعوية بأضرار المخدرات
سبق

أكَّد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبد الرحمن الداود، ضرورة تكثيف البرامج التوعوية بأضرار المخدرات وخطرها على المجتمع.

وشدّد على أهمية دور الأسرة في تقديم التوجيه والنصح بما يحفظ سلامتهم من خطرها الفتّاك بعد الله سبحانه.

جاء ذلك خلال تدشينه للفعالية التوعوية التي احتضنها مستشفى قوى الأمن بالرياض، تحت شعار "أضرار المخدرات ودور الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية في الوقاية منها"، والتي نظمتها إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، بالتعاون مع إدارة علم الأمراض والمختبرات الطبية بالمستشفى.

وشارك في المعرض: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم "سموم"، والعديد من الإدارات الداخلية بالمستشفى؛ كالصيدلية والخدمة الاجتماعية والتوعية الصحية وقسم السموم.

من جانبه قال رئيس قسم السموم بالنيابة المقدم الدكتور عبد العزيز الدلقان: إن الفعالية تساهم في نشر التوعية والتثقيف عن أضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها، مشددًا على أهمية دور الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية في تحقيق ذلك.

وأضاف: "تهدف الفعالية لإبراز دور المسؤولية الاجتماعية لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض ودوره في مكافحة المخدرات عن طريق قيامه بالفحص المخبري الذي يعد أحد سبل المكافحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى نشر التوعية بين رواد المستشفى من مراجعين أو زوار، وكذلك منسوبوه".

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
06:38 PM

"الداود" يؤكّد ضرورة تكثيف البرامج التوعوية بأضرار المخدرات

خلال تدشينه لليوم التوعوي المقام بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكَّد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبد الرحمن الداود، ضرورة تكثيف البرامج التوعوية بأضرار المخدرات وخطرها على المجتمع.

وشدّد على أهمية دور الأسرة في تقديم التوجيه والنصح بما يحفظ سلامتهم من خطرها الفتّاك بعد الله سبحانه.

جاء ذلك خلال تدشينه للفعالية التوعوية التي احتضنها مستشفى قوى الأمن بالرياض، تحت شعار "أضرار المخدرات ودور الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية في الوقاية منها"، والتي نظمتها إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، بالتعاون مع إدارة علم الأمراض والمختبرات الطبية بالمستشفى.

وشارك في المعرض: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم "سموم"، والعديد من الإدارات الداخلية بالمستشفى؛ كالصيدلية والخدمة الاجتماعية والتوعية الصحية وقسم السموم.

من جانبه قال رئيس قسم السموم بالنيابة المقدم الدكتور عبد العزيز الدلقان: إن الفعالية تساهم في نشر التوعية والتثقيف عن أضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها، مشددًا على أهمية دور الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية في تحقيق ذلك.

وأضاف: "تهدف الفعالية لإبراز دور المسؤولية الاجتماعية لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض ودوره في مكافحة المخدرات عن طريق قيامه بالفحص المخبري الذي يعد أحد سبل المكافحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى نشر التوعية بين رواد المستشفى من مراجعين أو زوار، وكذلك منسوبوه".

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