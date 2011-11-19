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الإنتربول السعودي: استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية

قُبض عليهما في المغرب أحدهما امتنع عن تنفيذ حكم والآخر احتال على مواطنين

في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين، تم بتاريخ 10/ 3/ 1440هـ، استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية، بعد القبض عليهما بالمملكة المغربية الشقيقة؛ لقيام الأول بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ قدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقيام الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليوناً وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهما للجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما.

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الإنتربول السعودي: استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية
سبق

في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين، تم بتاريخ 10/ 3/ 1440هـ، استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية، بعد القبض عليهما بالمملكة المغربية الشقيقة؛ لقيام الأول بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ قدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقيام الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليوناً وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهما للجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
03:53 PM

الإنتربول السعودي: استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية

قُبض عليهما في المغرب أحدهما امتنع عن تنفيذ حكم والآخر احتال على مواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين، تم بتاريخ 10/ 3/ 1440هـ، استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية، بعد القبض عليهما بالمملكة المغربية الشقيقة؛ لقيام الأول بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ قدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقيام الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليوناً وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهما للجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما.

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