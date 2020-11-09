للربع الثالث على التوالي.. "سبيماكو الدوائية" تحقق ارتفاعاً في الإيرادات تجاوزت مليار ريال

حافظت على المركز الأول في عدد الوصفات الطبية لمنتجاتها

حافظت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" على وتيرة أرباحها، محققة نمواً تصاعدياً للربع الثالث على التوالي، على الرغم من تحديات جائحة كورونا المستجد التي كان لها أثر كبير على معظم قطاعات الاقتصاد العالمي، وليس المحلي فقط.

وبلغت إيرادات الشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2020م 1,191 مليون ريال بزيادة تجاوزت 4% عن إيرادات نفس الفترة من العام الماضي، واستمرت الشركة في تحقيق أرباح تشغيلية، حيث بلغت 140 مليون ريال، مقارنة بـخسارة تشغيلية بلغت 33 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الدكتور محمد بن سلطان السلطان الرئيس التنفيذي للشركة، أن النمو المستمر في النتائج المالية الذي تشهده الشركة، تحقق نتيجة لزيادة كفاءة الإنتاج، وتخفيض تكاليف الإيرادات، وتخفيض المصاريف التشغيلية والتصنيعية، إضافة إلى تحسن مزيج المبيعات.

وأضاف: "كل ذلك لم يكن ليتم، لولا فضل الله أولاً، ثم تضافر جهود منسوبي الشركة الذين كان لهم الدور الأكبر في تحقيق الإنجازات في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للصناعة عامة، والدوائية خاصة".

ونوه "السلطان" بارتفاع كميات الإنتاج خلال التسعة أشهر الماضية لتصل إلى 1.3 مليار وحدة علاجية بنسبة ارتفاع تجاوزت 33% لنفس الفترة من العام الماضي، فيما حافظت الشركة على المركز الأول في عدد الوصفات الطبية لمنتجاتها بين الشركات المنافسة بتسجيل أكثر من 9 ملايين وصفة طبية، والتي تعكس ثقة الممارسين الصحيين في منتجات الشركة التي تبلغ 411 مستحضراً في مختلف المجموعات العلاجية، وتصدرت "سبيماكو الدوائية" جميع الشركات المحلية والإقليمية من حيث القيمة.

وختم "السلطان" تصريحه، بأن الشركة تدرك البعد الاستراتيجي الهام للصناعة الدوائية كصمام أمان لاستقرار الأمن الدوائي في المملكة العربية السعودية في مختلف الظروف، ولذا فهي مستمرة في الاستثمار في تطوير وتنويع باقة من المنتجات الدوائية، وتوطين ونقل التقنية؛ مثمناً ما قدمته الجهات الحكومية التشريعية واللوجستية من دعم وتكاتف، أسهم في تذليل جميع الصعاب أمام صناعة الدواء في المملكة العربية السعودية، ومؤكدًا أن زيادة حصة عوائد قطاع الصناعات الدوائية في الناتج المحلي، وتجويد المنتج الدوائي، ورفع نسبة الصادرات، وتطوير رأس المال البشري تعد أهدافًا استراتيجية للشركة تنطلق من رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر، أن حجم مبيعات سوق الدواء السعودي بقطاعيه العام والخاص حتى نهاية الربع الثالث 2020م، بلغت 27.1 مليار ريال، بنسبة نمو 2.7% عن الفترة المماثلة من العام المنصرم.