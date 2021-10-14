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"العتيق": نجاح معرض الرياض للكتاب نقلة نوعية في تاريخ قطاع النشر

قال: استثمارات السعودية في قطاع النشر بأكثر من 4 مليارات ريال سنويًا

هنأ العضو المؤسس لأول جمعية نشر سعودية خالد العتيق، وزارة الثقافة على نجاح معرض الرياض الدولي للكتاب2021م وبما قدمته من جهود بذلتها لإنجاحه.

وأكد "العتيق" أن المتابع لجهودها وهيئاتها شاهد ما بذلته لإخراجه بهذه الصورة الزاهية التي تعكس توجه واهتمام الدولة وإدراكها بأهمية قطاع النشر والثقافة، ولا سيما هيئة النشر والأدب والترجمة، التي تمثل ذراعًا وإرثًا عريقًا وضخمًا للمملكة.

ولفت إلى أهمية مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة في المشهد الثقافي الوطني والعربي والعالمي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، والتي تعد من أكبر وأبرز دور النشر العالمية وإصداراتها النوعية والمتميزة.

وأوضح "العتيق" أن حجم استثمارات السعودية في قطاع النشر يقدر بـ4.5 مليار ريال سنويًا، حصيلة نتاج 500 دار نشر سعودية، حيث تُعد السعودية من الدول الواعدة في مجال قطاع النشر الذي شهد نموًا متصاعدًا خلال العشرين سنة الماضية.

وتابع "العتيق": "معرض الرياض هذا العام حقق نجاحًا وإيرادات عالية، تفوق إيرادات السنوات الماضية، على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأدت إلى ركود اقتصادي أثر على جميع الدول".

وختم تصريحه بتهنئة خاصة لوزير الثقافة الأمير بدر الفرحان وشكره على لفتته النبيلة بإعفاء دور النشر من الإيجار مما كان له بالغ الأثر الطيب في المساهمة الحقيقية والفعّالة بدعم قطاع النشر نحو المزيد من النجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العتيق": نجاح معرض الرياض للكتاب نقلة نوعية في تاريخ قطاع النشر
سبق

هنأ العضو المؤسس لأول جمعية نشر سعودية خالد العتيق، وزارة الثقافة على نجاح معرض الرياض الدولي للكتاب2021م وبما قدمته من جهود بذلتها لإنجاحه.

وأكد "العتيق" أن المتابع لجهودها وهيئاتها شاهد ما بذلته لإخراجه بهذه الصورة الزاهية التي تعكس توجه واهتمام الدولة وإدراكها بأهمية قطاع النشر والثقافة، ولا سيما هيئة النشر والأدب والترجمة، التي تمثل ذراعًا وإرثًا عريقًا وضخمًا للمملكة.

ولفت إلى أهمية مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة في المشهد الثقافي الوطني والعربي والعالمي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، والتي تعد من أكبر وأبرز دور النشر العالمية وإصداراتها النوعية والمتميزة.

وأوضح "العتيق" أن حجم استثمارات السعودية في قطاع النشر يقدر بـ4.5 مليار ريال سنويًا، حصيلة نتاج 500 دار نشر سعودية، حيث تُعد السعودية من الدول الواعدة في مجال قطاع النشر الذي شهد نموًا متصاعدًا خلال العشرين سنة الماضية.

وتابع "العتيق": "معرض الرياض هذا العام حقق نجاحًا وإيرادات عالية، تفوق إيرادات السنوات الماضية، على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأدت إلى ركود اقتصادي أثر على جميع الدول".

وختم تصريحه بتهنئة خاصة لوزير الثقافة الأمير بدر الفرحان وشكره على لفتته النبيلة بإعفاء دور النشر من الإيجار مما كان له بالغ الأثر الطيب في المساهمة الحقيقية والفعّالة بدعم قطاع النشر نحو المزيد من النجاح.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:33 PM

"العتيق": نجاح معرض الرياض للكتاب نقلة نوعية في تاريخ قطاع النشر

قال: استثمارات السعودية في قطاع النشر بأكثر من 4 مليارات ريال سنويًا

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نافل السبيعي - الرياض
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هنأ العضو المؤسس لأول جمعية نشر سعودية خالد العتيق، وزارة الثقافة على نجاح معرض الرياض الدولي للكتاب2021م وبما قدمته من جهود بذلتها لإنجاحه.

وأكد "العتيق" أن المتابع لجهودها وهيئاتها شاهد ما بذلته لإخراجه بهذه الصورة الزاهية التي تعكس توجه واهتمام الدولة وإدراكها بأهمية قطاع النشر والثقافة، ولا سيما هيئة النشر والأدب والترجمة، التي تمثل ذراعًا وإرثًا عريقًا وضخمًا للمملكة.

ولفت إلى أهمية مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة في المشهد الثقافي الوطني والعربي والعالمي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، والتي تعد من أكبر وأبرز دور النشر العالمية وإصداراتها النوعية والمتميزة.

وأوضح "العتيق" أن حجم استثمارات السعودية في قطاع النشر يقدر بـ4.5 مليار ريال سنويًا، حصيلة نتاج 500 دار نشر سعودية، حيث تُعد السعودية من الدول الواعدة في مجال قطاع النشر الذي شهد نموًا متصاعدًا خلال العشرين سنة الماضية.

وتابع "العتيق": "معرض الرياض هذا العام حقق نجاحًا وإيرادات عالية، تفوق إيرادات السنوات الماضية، على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأدت إلى ركود اقتصادي أثر على جميع الدول".

وختم تصريحه بتهنئة خاصة لوزير الثقافة الأمير بدر الفرحان وشكره على لفتته النبيلة بإعفاء دور النشر من الإيجار مما كان له بالغ الأثر الطيب في المساهمة الحقيقية والفعّالة بدعم قطاع النشر نحو المزيد من النجاح.

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