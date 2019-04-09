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أمريكا وبريطانيا والنرويج تطالب الحكومة السودانية بتقديم خطة للانتقال السياسي

طالبت بالسماح بحوار سياسي مقبول

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك، اليوم (الثلاثاء)، السلطات السودانية إلى الاستجابة للمحتجين، وتقديم خطة ذات مصداقية للانتقال السياسي.

ووفقًا لـ"رويترز"، اعتبرت الدول الثلاث أن "عدم القيام بذلك يهدد بمزيد من الاضطرابات"، مشيرة إلى أن "القيادة السودانية عليها مسؤولية كبيرة لتجنب مثل هذه النتائج".

وطالبت الدول الثلاث السلطات السودانية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، وإزالة كل القيود على الحريات ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي مقبول.

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أمريكا وبريطانيا والنرويج تطالب الحكومة السودانية بتقديم خطة للانتقال السياسي
سبق

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك، اليوم (الثلاثاء)، السلطات السودانية إلى الاستجابة للمحتجين، وتقديم خطة ذات مصداقية للانتقال السياسي.

ووفقًا لـ"رويترز"، اعتبرت الدول الثلاث أن "عدم القيام بذلك يهدد بمزيد من الاضطرابات"، مشيرة إلى أن "القيادة السودانية عليها مسؤولية كبيرة لتجنب مثل هذه النتائج".

وطالبت الدول الثلاث السلطات السودانية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، وإزالة كل القيود على الحريات ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي مقبول.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
06:33 PM

أمريكا وبريطانيا والنرويج تطالب الحكومة السودانية بتقديم خطة للانتقال السياسي

طالبت بالسماح بحوار سياسي مقبول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك، اليوم (الثلاثاء)، السلطات السودانية إلى الاستجابة للمحتجين، وتقديم خطة ذات مصداقية للانتقال السياسي.

ووفقًا لـ"رويترز"، اعتبرت الدول الثلاث أن "عدم القيام بذلك يهدد بمزيد من الاضطرابات"، مشيرة إلى أن "القيادة السودانية عليها مسؤولية كبيرة لتجنب مثل هذه النتائج".

وطالبت الدول الثلاث السلطات السودانية بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، وإزالة كل القيود على الحريات ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي مقبول.

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