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الأسبوع في 7 صور: شاهد .. "الرجل المشتعل" يحطم رقم "غينيس".. و"قارب الموت" في البحر المتوسط

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. ففي الهند تمكن راكب الدراجة النارية الهندي شيفام سينج من تحطيم الرقم القياسي لأطول رحلة عبر نفق حريق، حيث قطع 127 مترًا، وخرج بإصابات طفيفة على الرغم من اشتعال النيران في جسده، بينما في قلب البحر المتوسط عثر على مهاجرين غير شرعيين يصارعون أمواج البحر بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم إلى أوروبا.

نترككم مع الصور:

1- محاولة لإنقاذ مهاجرين غير شرعيين انقلب بهم قارب مكتظ في البحر المتوسط وهم في طريقهم لأوروبا.

2- مياه الفيضان تغمر طرقًا وشوارع في الفلبين بسبب إعصار فامكو.

3- راكب دراجة نارية هندي يخرج مشتعلاً بعد ركوب دراجته عبر نفق من النار ليحطم رقم "غينيس" القياسي.

4- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وضعه إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول.

5- توربينات الرياح تخترق الضباب بالقرب من بامبلونا في إسبانيا.

6- الضباب يلف مبنى الكابيتول هيل الشهير في واشنطن.

7- وقت حصاد زهور القطيفة في العاصمة النيبالية كاتماندو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 7 صور: شاهد .. "الرجل المشتعل" يحطم رقم "غينيس".. و"قارب الموت" في البحر المتوسط
سبق

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. ففي الهند تمكن راكب الدراجة النارية الهندي شيفام سينج من تحطيم الرقم القياسي لأطول رحلة عبر نفق حريق، حيث قطع 127 مترًا، وخرج بإصابات طفيفة على الرغم من اشتعال النيران في جسده، بينما في قلب البحر المتوسط عثر على مهاجرين غير شرعيين يصارعون أمواج البحر بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم إلى أوروبا.

نترككم مع الصور:

1- محاولة لإنقاذ مهاجرين غير شرعيين انقلب بهم قارب مكتظ في البحر المتوسط وهم في طريقهم لأوروبا.

2- مياه الفيضان تغمر طرقًا وشوارع في الفلبين بسبب إعصار فامكو.

3- راكب دراجة نارية هندي يخرج مشتعلاً بعد ركوب دراجته عبر نفق من النار ليحطم رقم "غينيس" القياسي.

4- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وضعه إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول.

5- توربينات الرياح تخترق الضباب بالقرب من بامبلونا في إسبانيا.

6- الضباب يلف مبنى الكابيتول هيل الشهير في واشنطن.

7- وقت حصاد زهور القطيفة في العاصمة النيبالية كاتماندو.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:53 AM

الأسبوع في 7 صور: شاهد .. "الرجل المشتعل" يحطم رقم "غينيس".. و"قارب الموت" في البحر المتوسط

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ياسر نجدي - الرياض
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في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. ففي الهند تمكن راكب الدراجة النارية الهندي شيفام سينج من تحطيم الرقم القياسي لأطول رحلة عبر نفق حريق، حيث قطع 127 مترًا، وخرج بإصابات طفيفة على الرغم من اشتعال النيران في جسده، بينما في قلب البحر المتوسط عثر على مهاجرين غير شرعيين يصارعون أمواج البحر بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم إلى أوروبا.

نترككم مع الصور:

1- محاولة لإنقاذ مهاجرين غير شرعيين انقلب بهم قارب مكتظ في البحر المتوسط وهم في طريقهم لأوروبا.

2- مياه الفيضان تغمر طرقًا وشوارع في الفلبين بسبب إعصار فامكو.

3- راكب دراجة نارية هندي يخرج مشتعلاً بعد ركوب دراجته عبر نفق من النار ليحطم رقم "غينيس" القياسي.

4- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وضعه إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول.

5- توربينات الرياح تخترق الضباب بالقرب من بامبلونا في إسبانيا.

6- الضباب يلف مبنى الكابيتول هيل الشهير في واشنطن.

7- وقت حصاد زهور القطيفة في العاصمة النيبالية كاتماندو.

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