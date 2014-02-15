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الإمارات وتركيا توقّعان اتفاقاً للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية

تعملان على برامج التطوير المشترك وتتبادلان الأبحاث

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي وهيئة الصناعات الدفاعية التركية، وقّعا اتفاقاً لإقامة تعاون مشترك في مجال الصناعات الدفاعية، فيما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور أبو ظبي، إلى أن "هناك رغبة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي".

وبيّن المكتب عبر حسابه في "تويتر" أن الاتفاق وُقّع بحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أن الجهتين ستعملان على التعاون في برامج التطوير المشترك، وتبادل الابتكارات، وبرامج الأبحاث والتطوير والتعرف على الفرص الاستثمارية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات وتركيا توقّعان اتفاقاً للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية
سبق

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي وهيئة الصناعات الدفاعية التركية، وقّعا اتفاقاً لإقامة تعاون مشترك في مجال الصناعات الدفاعية، فيما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور أبو ظبي، إلى أن "هناك رغبة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي".

وبيّن المكتب عبر حسابه في "تويتر" أن الاتفاق وُقّع بحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أن الجهتين ستعملان على التعاون في برامج التطوير المشترك، وتبادل الابتكارات، وبرامج الأبحاث والتطوير والتعرف على الفرص الاستثمارية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:12 PM

الإمارات وتركيا توقّعان اتفاقاً للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية

تعملان على برامج التطوير المشترك وتتبادلان الأبحاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي وهيئة الصناعات الدفاعية التركية، وقّعا اتفاقاً لإقامة تعاون مشترك في مجال الصناعات الدفاعية، فيما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور أبو ظبي، إلى أن "هناك رغبة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي".

وبيّن المكتب عبر حسابه في "تويتر" أن الاتفاق وُقّع بحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر أن الجهتين ستعملان على التعاون في برامج التطوير المشترك، وتبادل الابتكارات، وبرامج الأبحاث والتطوير والتعرف على الفرص الاستثمارية.

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9,971
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