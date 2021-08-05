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"المرور" تضبط 2408 مركبات مخالفة بالوقوف بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة

ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به الإدارات بجميع مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2408" مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور المرور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" تضبط 2408 مركبات مخالفة بالوقوف بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2408" مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
08:13 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:31 PM

"المرور" تضبط 2408 مركبات مخالفة بالوقوف بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة

ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به الإدارات بجميع مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2408" مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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