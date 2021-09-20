النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح باب التسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي

من الأحد وحتى الأربعاء المقبل.. برتبتي "جندي أول وجندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي برتبتي (جندي أول، جندي)؛ للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23/ 1/1441هـ، حتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26/ 1/1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح باب التسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي برتبتي (جندي أول، جندي)؛ للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23/ 1/1441هـ، حتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26/ 1/1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa .

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
06:57 PM

فتح باب التسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي

من الأحد وحتى الأربعاء المقبل.. برتبتي "جندي أول وجندي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
8,651

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي برتبتي (جندي أول، جندي)؛ للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23/ 1/1441هـ، حتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26/ 1/1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa .

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,807
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,997
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,960
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,536

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة