النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

"تصفية" تنفّذ قرارات صرف 1.5 مليار ريال للمساهمين العقاريين بالمملكة

استعادت أكثر من 11 مليار ريال منذ تشكيلها.. والجهود لا تزال مستمرة

نفّذت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" قرارات صرف مبلغ "1.507,804,144" ريالًا للمساهمين في عدة مساهمات في عددٍ من مناطق المملكة؛ إثر عمل إجراءات عديدة في سبيل حفظ حقوق المساهمين في المساهمات العقارية، من ضمنها إعداد الدراسات القانونية والمحاسبية والهندسية، وأصدرت القرارات اللازمة، وأقامت الدعاوى القضائية، وأتمت البيع والإفراغ وتحصيل المبالغ.

وبدأت "تصفية" بالصرف للمساهمين في عدة مساهمات عقارية شملت: مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض، ومساهمة أرض الدرعية في محافظة الدرعية، ومساهمة الغربال في محافظة جدة، ومساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف، ومساهمة جوهرة المطار في مدينة الدمام، ومساهمة مخطط الفيحاء في محافظة الأحساء.

يُذكر أن إجمالي ما استعادته اللجنة التي تتشكّل من: محافظ الهيئة العامة للعقار رئيساً، وأعضاء يمثلون وزارات: الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص؛ منذ تشكيلها، أكثر من 11 مليار ريال، وما زال العمل جارياً على تصفية المساهمات العقارية المتبقية وإنهائها.

وتتلخص مهام اللجنة في النظر لكافة المساهمات العقارية القائمة "المرخص لها وغير المرخص" وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) والتاريخ 22 /8/ 1426هـ، وتكليف مَن تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصّلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وتسند اللجنة ضمن مهماتها أي مساهمة لمصفٍ قانوني، إذا رأت اللجنة مسوغًا لذلك، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير مستجيب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة، إضافة لإعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات؛ وذلك انطلاقاً من رسالتها في تطبيق الأنظمة والقرارات وتنفيذ آلية عمل اللجنة بما يخدم الغرض الذي أنشئت لأجله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تصفية" تنفّذ قرارات صرف 1.5 مليار ريال للمساهمين العقاريين بالمملكة
سبق

نفّذت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" قرارات صرف مبلغ "1.507,804,144" ريالًا للمساهمين في عدة مساهمات في عددٍ من مناطق المملكة؛ إثر عمل إجراءات عديدة في سبيل حفظ حقوق المساهمين في المساهمات العقارية، من ضمنها إعداد الدراسات القانونية والمحاسبية والهندسية، وأصدرت القرارات اللازمة، وأقامت الدعاوى القضائية، وأتمت البيع والإفراغ وتحصيل المبالغ.

وبدأت "تصفية" بالصرف للمساهمين في عدة مساهمات عقارية شملت: مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض، ومساهمة أرض الدرعية في محافظة الدرعية، ومساهمة الغربال في محافظة جدة، ومساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف، ومساهمة جوهرة المطار في مدينة الدمام، ومساهمة مخطط الفيحاء في محافظة الأحساء.

يُذكر أن إجمالي ما استعادته اللجنة التي تتشكّل من: محافظ الهيئة العامة للعقار رئيساً، وأعضاء يمثلون وزارات: الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص؛ منذ تشكيلها، أكثر من 11 مليار ريال، وما زال العمل جارياً على تصفية المساهمات العقارية المتبقية وإنهائها.

وتتلخص مهام اللجنة في النظر لكافة المساهمات العقارية القائمة "المرخص لها وغير المرخص" وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) والتاريخ 22 /8/ 1426هـ، وتكليف مَن تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصّلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وتسند اللجنة ضمن مهماتها أي مساهمة لمصفٍ قانوني، إذا رأت اللجنة مسوغًا لذلك، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير مستجيب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة، إضافة لإعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات؛ وذلك انطلاقاً من رسالتها في تطبيق الأنظمة والقرارات وتنفيذ آلية عمل اللجنة بما يخدم الغرض الذي أنشئت لأجله.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:38 PM

"تصفية" تنفّذ قرارات صرف 1.5 مليار ريال للمساهمين العقاريين بالمملكة

استعادت أكثر من 11 مليار ريال منذ تشكيلها.. والجهود لا تزال مستمرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
764

نفّذت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" قرارات صرف مبلغ "1.507,804,144" ريالًا للمساهمين في عدة مساهمات في عددٍ من مناطق المملكة؛ إثر عمل إجراءات عديدة في سبيل حفظ حقوق المساهمين في المساهمات العقارية، من ضمنها إعداد الدراسات القانونية والمحاسبية والهندسية، وأصدرت القرارات اللازمة، وأقامت الدعاوى القضائية، وأتمت البيع والإفراغ وتحصيل المبالغ.

وبدأت "تصفية" بالصرف للمساهمين في عدة مساهمات عقارية شملت: مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض، ومساهمة أرض الدرعية في محافظة الدرعية، ومساهمة الغربال في محافظة جدة، ومساهمة شرق الخياطية في محافظة القطيف، ومساهمة جوهرة المطار في مدينة الدمام، ومساهمة مخطط الفيحاء في محافظة الأحساء.

يُذكر أن إجمالي ما استعادته اللجنة التي تتشكّل من: محافظ الهيئة العامة للعقار رئيساً، وأعضاء يمثلون وزارات: الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص؛ منذ تشكيلها، أكثر من 11 مليار ريال، وما زال العمل جارياً على تصفية المساهمات العقارية المتبقية وإنهائها.

وتتلخص مهام اللجنة في النظر لكافة المساهمات العقارية القائمة "المرخص لها وغير المرخص" وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (220) والتاريخ 22 /8/ 1426هـ، وتكليف مَن تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصّلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وتسند اللجنة ضمن مهماتها أي مساهمة لمصفٍ قانوني، إذا رأت اللجنة مسوغًا لذلك، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير مستجيب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة، إضافة لإعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات؛ وذلك انطلاقاً من رسالتها في تطبيق الأنظمة والقرارات وتنفيذ آلية عمل اللجنة بما يخدم الغرض الذي أنشئت لأجله.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,501
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة