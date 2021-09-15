أمير تبوك يعزي "الخريصي" في وفاة ابن شقيقه

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في وفاة ابن شقيقه سلطان بن بندر الخريصي -رحمه الله-.

وأعرب أمير المنطقة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الخريصي بوفاة فقيدهم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه قدّم الشيخ أحمد الخريصي شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعيًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.