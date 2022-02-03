نفت وزارة الحرس الوطني في بيان لها اليوم صحة الأنباء المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق مدينة الرياض. ولفتت الوزارة إلى أن ما قد يُسمع من أصوات بين فترة وأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشروعات تدريبية شبه يومية في تلك المنطقة؛ كونها منطقة تدريبات عسكرية. وأهابت الوزارة بعموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية.

"الحرس الوطني": لا صحة للأنباء المتداولة عن وقوع انفجار بمواقع معسكرات شرق الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03 نفت وزارة الحرس الوطني في بيان لها اليوم صحة الأنباء المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق مدينة الرياض.



ولفتت الوزارة إلى أن ما قد يُسمع من أصوات بين فترة وأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشروعات تدريبية شبه يومية في تلك المنطقة؛ كونها منطقة تدريبات عسكرية.



وأهابت الوزارة بعموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 11:26 PM

"الحرس الوطني": لا صحة للأنباء المتداولة عن وقوع انفجار بمواقع معسكرات شرق الرياض أهابت بالعموم عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية





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نفت وزارة الحرس الوطني في بيان لها اليوم صحة الأنباء المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق مدينة الرياض.



ولفتت الوزارة إلى أن ما قد يُسمع من أصوات بين فترة وأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشروعات تدريبية شبه يومية في تلك المنطقة؛ كونها منطقة تدريبات عسكرية.



وأهابت الوزارة بعموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية.