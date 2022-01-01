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تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 من عناصرهم خلال آخر 24 ساعة

تحالف دعم الشرعية كشف عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .

تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 من عناصرهم خلال آخر 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
03:55 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
05:59 PM

تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 من عناصرهم خلال آخر 24 ساعة

تحالف دعم الشرعية كشف عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,089

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,082
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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