أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .
تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 من عناصرهم خلال آخر 24 ساعة
تحالف دعم الشرعية كشف عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .
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تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 من عناصرهم خلال آخر 24 ساعةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-01
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
03:55 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
05:59 PM
تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 من عناصرهم خلال آخر 24 ساعة
تحالف دعم الشرعية كشف عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .
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