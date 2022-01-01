أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة. وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .

تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 من عناصرهم خلال آخر 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-01 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.

وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 03:55 PM

اخر تعديل 01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 05:59 PM

تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل 160 من عناصرهم خلال آخر 24 ساعة تحالف دعم الشرعية كشف عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب





A A A





0 مشاركة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.

وقال التحالف: استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا .